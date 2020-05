Myke Tyson se sometió a un tratamiento de rejuvenecimiento utilizado por Cristiano Ronaldo y Rafael Nadal. | Fuente: AFP | Fotógrafo: PHILIPPE LOPEZ

En las últimas semanas Mike Tyson ha presentado notables cambios físicos que ha llamado la atención de muchos. Al respecto, Tyson reveló que se lo debe a una dieta vegana; sin embargo, no es su único secreto.

"Tenía presión arterial alta, estaba casi muriéndome y tenia artritis. Convertirme en vegano me ayudó a eliminar todos esos problemas de mi vida. He perdido peso. Ahora he bajado más de 45 kilos y me siento con ganas de cambiar mi vida", contó Tyson.

Por su parte, el diario inglés The Sun, la leyenda del box se ha sometido a un tratamiento costoso por el que ya pasaron otros deportistas, como Cristiano Ronaldo y Rafael Nadal.

¿En qué consiste? Se trata de un colocar células madre en el organismo de la persona. "La sangre que se extrae del cordón umbilical de los recién nacidos, de la médula ósea o de la grasa corporal se inyecta al paciente", detalla el portal británico.

Por su parte, el ex campeón confesó: "Cuando sacaron mi sangre, era roja. Cuando la volvieron a introducir, era translúcida. Casi podía ver a través de la sangre, y me la inyectaron. Desde entonces he estado raro, me siento equilibrado ahora", comentó Tyson para el diario.

El tratamiento, sin duda, no es barato. Sirve para reducir el dolor y la inflamación, así como para aumentar el flujo sanguíneo y mejorar los tejidos corporales. Está valorizado por encima de los 5,000 euros y puede llegar hasta los 25,000 euros.