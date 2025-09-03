Últimas Noticias
Diego Elías avanzó a cuartos de final del London Squash Classic

Diego Elías inicia así la temporada en el PSA Squash Tour.
Diego Elías inicia así la temporada en el PSA Squash Tour. | Fuente: PSA Squash Tour
Jean Dueñas

por Jean Dueñas

·

El squashista peruano Diego Elías superó al francés Baptiste Masotti en el London Squash Classic que se desarrolla en tierras inglesas.

El destacado squashista nacional Diego Elías superó a su par francés Baptiste Masotti con un marcador de 2-0 a favor y con ello logró clasificarse a los cuartos de final del London Squash Classic que se viene disputando en Londres (Inglaterra).

Fueron necesarios 25 minutos de juego para que el 'Puma' logre vencer a Masotti con parciales de 11-4 y 11-5. El rival francés de nuestro compatriota se ubica en el puesto 17 de la clasificación mundial.

Con esta victoria, Diego Elías enfrentará este viernes 5 al egipcio Youssef Ibrahim, quien actualmente ocupa el puesto 10 en el ránking mundial y llegó a esta instancia después de vencer por 2-0 al británico Perry Malik.

Actualmente, el peruano Diego Elías se ubica en el puesto 2 a nivel mundial, solo por detrás del egipcio Mostafa Asal.

Diego Elías
Diego Elías en acción ante Baptiste Masotti. | Fuente: PSA Squash Tour

