Diego Elías avanzó a cuartos de final del London Squash Classic

El squashista peruano Diego Elías superó al francés Baptiste Masotti en el London Squash Classic que se desarrolla en tierras inglesas.

El destacado squashista nacional Diego Elías superó a su par francés Baptiste Masotti con un marcador de 2-0 a favor y con ello logró clasificarse a los cuartos de final del London Squash Classic que se viene disputando en Londres (Inglaterra).

Fueron necesarios 25 minutos de juego para que el 'Puma' logre vencer a Masotti con parciales de 11-4 y 11-5. El rival francés de nuestro compatriota se ubica en el puesto 17 de la clasificación mundial.

Con esta victoria, Diego Elías enfrentará este viernes 5 al egipcio Youssef Ibrahim, quien actualmente ocupa el puesto 10 en el ránking mundial y llegó a esta instancia después de vencer por 2-0 al británico Perry Malik.

Actualmente, el peruano Diego Elías se ubica en el puesto 2 a nivel mundial, solo por detrás del egipcio Mostafa Asal.