Palabra oficial en Alianza: Cenaida Uribe afirma que las íntimas no deben ser sancionadas por error ante la 'U'

Polémica en la Liga Peruana de Vóley 2025-26. Sucede que si bien es cierto que Alianza Lima derrotó 3-0 a Universitario por la fecha 9 el último domingo, hubo un hecho que trajo cola.

Y es que, en un momento del partido, Alianza Lima tuvo a cuatro jugadoras extranjeras en cancha, cuando el reglamento indica que solo deben darse tres. Universitario de Deportes reclamó tras el duelo en Villa El Salvador y la jefa de equipo del elenco blanquiazul, Cenaida Uribe, tuvo uso de la palabra.

"Amparándose en el reglamento de la FIVB, ante una sustitución ilegal el árbitro debió sancionar a Alianza Lima con punto y saque a favor de Universitario, y posteriormente ordenar la corrección de la sustitución", fue lo que dijo la integrante del cuadro de Alianza en diálogo con Ovación.

La palabra de Cenaida Uribe en Alianza Lima

También, la exvoleibolista de la Selección Peruana dio cuenta de lo que indican las reglas en este caso en particular.

"Desde el momento en que se comete la falta, correspondía anular los puntos obtenidos por Alianza Lima y validar los de Universitario. Eso es lo que establece claramente el reglamento", dijo.

Asimismo, declaró que el error fue de parte del cuerpo arbitral al no percatarse que Alianza Lima, que dirige el entrenador argentino Facundo Morando, tenía una jugadora extranjera más en cancha.

"Nada de lo anteriormente mencionado se cumplió. En este caso puntual quien se equivocó fue el árbitro, ya que no aplicó el reglamento y permitió que el primer set se complete en esas condiciones", agregó. Finalmente, indicó que el cuadro blanquiazul "no debe ser sancionado con la pérdida del partido por marcadores de 25-0, 25-0 y 25-0. Antes de que se reanude el juego, nuestro entrenador intentó corregir el error, y eso debe ser considerado".

¿Qué dicen las bases de la Liga Peruana de Vóley en el caso de Alianza Lima?

De acuerdo con el punto 11 de las Bases de la Liga Peruana de Vóley 2025-2026, se permiten tres extranjeras en cancha por equipo. "Se permite la participación de hasta tres (3) extranjeras en campo por equipo. En el campo de juego se considerará la nacionalidad de la líbero que ingresa sin importar la nacionalidad de la deportista por la que se ingresa".

Este error en el cambio ha sido interpretado por muchos como una sustitución ilegal. De acuerdo con las Reglas Oficiales del Voleibol de 2025-2028 de la FIVB, en el punto 15.9 (Sustituciones ilegales), las sustituciones ilegales deben ser penalizadas con un punto y el saque para el adversario. Además, la sustitución debe ser rectificada y los puntos anotados por el equipo que cometió la falta deben ser cancelados.

Así, se habla sobre las limitaciones a las sustituciones. Aquí, se indica que un jugador de la formación inicial puede salir del juego solo una vez por set y reingresar, pero solo una vez y únicamente en su misma posición; y que un jugador sustituto puede ingresar para reemplazar a un jugador de la formación inicial, pero solo una vez en el set y solamente puede ser reemplazo por el mismo jugador.

Entonces, una sustitución ilegal es considerada cuando se hace un mal cambio de jugadoras o se hizo el ingreso de un jugador no registrado. En el caso del cambio de Alianza Lima, se hizo un cambio normal, pero no tomaron en cuenta que, con el cambio, mantuvieron a las cuatro extranjeras en cancha.