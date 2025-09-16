Sigue brillando: Diego Elías clasificó a los cuartos de final del Abierto de Egipto

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Diego Elías sigue brillando en el squash. El deportista nacional clasificó a los cuartos de final del Abierto de Egipto tras vencer 3-0 al local Youssef Ibrahim con marcadores de 11-6, 11-5 y 11-1 en 43 minutos.

El squashista nacional había arrancado su participación el torneo africano en los dieciseisavos de final enfrentando al inglés Nick Wall, a quien derrotó por 3-0 con marcador de 17-15, 11-9 y 11-6 en 44 minutos.

Ahora, Diego Elías disputará los cuartos de final del Abierto de Egipto, instancia donde lo espera el inglés Johah Bryant, quien llega a esta instancia tras superar los 32avos de final, los 16avos de final y los octavos de final, todos con resultados ajustados.

El encuentro entre Diego Elias vs Johah Bryant se disputará este miércoles 17 de septiembre las 12:00 p.m. hora peruana.

Llaves de cuartos de final del Abierto de Egipto

Martes 16 de septiembre

Mostafa Asal vs Youssef Soliman

Hora: 12:00 p.m. Perú

Karim Abdel Gawad vs Joel Makin

Hora: 1:00 p.m. Perú

Miércoles 17 de septiembre

Jonah Bryant vs Diego Elías

Hora: 12:00 p.m. Perú

Fares Dessouky vs Victor Crouin

Hora: 1:00 p.m. Perú