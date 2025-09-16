Sigue brillando: Diego Elías clasificó a los cuartos de final del Abierto de Egipto

Diego Elías se enfrentará al inglés Jonah Bryant en los cuartos de final del Abierto de Egipto.
Diego Elías sigue brillando en el squash. El deportista nacional clasificó a los cuartos de final del Abierto de Egipto tras vencer 3-0 al local Youssef Ibrahim con marcadores de 11-6, 11-5 y 11-1 en 43 minutos.
El squashista nacional había arrancado su participación el torneo africano en los dieciseisavos de final enfrentando al inglés Nick Wall, a quien derrotó por 3-0 con marcador de 17-15, 11-9 y 11-6 en 44 minutos.
Ahora, Diego Elías disputará los cuartos de final del Abierto de Egipto, instancia donde lo espera el inglés Johah Bryant, quien llega a esta instancia tras superar los 32avos de final, los 16avos de final y los octavos de final, todos con resultados ajustados.
El encuentro entre Diego Elias vs Johah Bryant se disputará este miércoles 17 de septiembre las 12:00 p.m. hora peruana.
Llaves de cuartos de final del Abierto de Egipto
Martes 16 de septiembre
Mostafa Asal vs Youssef Soliman
- Hora: 12:00 p.m. Perú
Karim Abdel Gawad vs Joel Makin
- Hora: 1:00 p.m. Perú
Miércoles 17 de septiembre
Jonah Bryant vs Diego Elías
- Hora: 12:00 p.m. Perú
Fares Dessouky vs Victor Crouin
- Hora: 1:00 p.m. Perú