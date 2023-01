Diego Elías | Fuente: Torneo de Campeones de Squash

El último domingo, el deportista nacional Diego Elías pudo clasificarse a los cuartos de final del Torneo de Campeones de Squash 2023 disputado en New York luego de haber superado al egipcio Moham ElSherbini en cuatro juegos resueltos en 51 minutos.

Elías logró vencer al egipcio en 11-7, 9--11, 11-4 y 11-3 para avanzar a la siguiente fase del torneo y poder pelear por un nuevo título. De momento, se conoce que el contrincante del deportista peruano será otro egipcio, Tarek Momen, y el decisivo encuentro se jugará este martes para conocer al semifinalista del torneo.

Como se conoce, Diego Elías estuvo bastante cerca de ganar este prestigioso torneo el año pasado. Pero, en aquella ocasión, Elías cayó ante el egipcio Ali Farag en los cuartos de final.

Diego Elías, nuevo campeón del US Open de Squash

Este es el título número 12 de nuestro compatriota en el circuito del Professional Squash Association (PSA) World Tour, en tanto que es su tercera celebración en lo que va del año.

"Aún no sé lo que le pasó a ciencia cierta a Farag. Normalmente me encuentro feliz cuando gano, pero ahora no sé cómo sentirme. No puedo creer lo que ha pasado", apuntó tras el cotejo.

Asimismo, Diego Elías añadió que "trabajé mucho en el verano y me preparé bien, aunque no me fue muy bien en los primeros torneos. La verdad que perdí la cabeza en algunos partidos. Sin embargo, ando muy en forma".