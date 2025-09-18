Últimas Noticias
Por un nuevo título: Diego Elías venció al francés Victor Crouin y disputará la final del Abierto de Egipto

Diego Elías a la final del Abierto de Egipto
Diego Elías a la final del Abierto de Egipto | Fuente: X | Fotógrafo: @PSASquashTour
Erick Chavez

por Erick Chavez

·

El squashista Diego Elías derrotó 3-1 al francés Victor Crouin y disputará la final del Abierto de Egipto.

En busca de un nuevo título. El squashista nacional Diego Elías venció 3-1 al francés Victor Crouin (5-11, 11-9, 11-3 y 11-6) y disputará la gran final del Abierto de Egipto.

El primer set fue de dominio total del francés. En apenas 13 minutos, se llevó el juego con un marcador de 11-5, lo que hacía pensar que el peruano podría perder en esta instancia. Sin embargo, no fue así.

En la siguiente manga, Elías mejoró su performance y logró llevarse el juego por 11-9. Esto hizo que el francés se desconcentrara y perdiera el siguiente set por un contundente 11-3.

Ya en el cuarto juego, Elías empezó dominando. Y si bien Crouin redujo la diferencia en algún momento, el peruano tomó una racha de varios puntos consecutivos para llevarse el juego 11-6.

De esta manera, el squashista peruano se enfrentará al número 1 del mundo, Mostafa Asal, en la final del Abierto de Egipto.

Programación finales Abierto de Egipto

Mujeres

11:30 a.m. | Hania El Hammamy vs Amina Orfi

Varones

12:30 p.m. | Diego Elías vs Mostafa Asal

