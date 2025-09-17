Últimas Noticias
Entre los cuatro mejores: Diego Elías venció 3-0 al inglés Jonah Bryant y está en semifinales del Abierto de Egipto

Diego Elías está en semifinales del Abierto de Egipto.
Diego Elías está en semifinales del Abierto de Egipto.
Erick Chavez

por Erick Chavez

·

El squashista nacional, quien había llegado a esta instancia tras derrotar al local Youssef Ibrahim, venció al inglés Jonah Bryant para colocarse en semifinales del Abierto de Egipto.

La bandera de Perú quiere decir presente en África. Diego Elías no tuvo problemas para vencer 3-0 (11-5, 11, 8 y 11-2) a Jonah Bryant para clasificarse a las semifinales del Abierto de Egipto.

El squashista nacional, quien había llegado a esta instancia tras derrotar al local Youssef Ibrahim con marcadores de 11-6, 11-5 y 11-1, no tuvo problemas para vencer al inglés en apenas 38 minutos, siendo el partido más rápido para el peruano en lo que va del campeonato.

En semifinales, Diego Elías se enfrentará al ganador de la llave entre el egipcio Fares Dessouky y el francés Victor Crouin. El partido se disputará el día jueves 18 de septiembre, aún con horario por confirmar.

Programación semifinales Abierto de Egipto

Varones

12:00 p.m. | Mostafa Asal vs Karim Gawad

2:00 p.m. | Diego Elías vs Fares Dessouky vs Victor Crouin

Mujeres

11:00 a.m. | Nourah Gohar vs Hania El Hammamy

1:00 p.m. | Fayrouz Aboelkheir vs Amina Orfi/Sivasangari Subramaniam

*horarios aproximados y pendientes de aprobación


Tags
Abierto de Egipto Diego Elías squash

