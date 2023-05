En una final entretenida, el argentino Marcos Montenegro hizo noticia en el PGA Tour Latinoamérica, ya que se consagró por primera vez campeón en su carrera al acabar en el primer lugar en el Diners Club Perú Open 2023, que culminó este domingo en el Club Golf Los Inkas.

El golfista argentino de 25 años gritó por primera vez campeón en uno de los tours más prestigiosos de golf en la región. Su actuación fue impecable al totalizar 273 golpes (-15) y dos de ventaja sobre Conner Godsey, de 31 años, de Estados Unidos.

Asimismo, el neozelandés Harry Hillier se ubicó en el tercer lugar junto al argentino 'Tommy' Cocha, mientras que el brasileño Alex Rocha compartió el quinto puesto junto al estadounidense Daniel Hudson y los argentinos Leandro Marelli, Ignacio Marino y Jesús Montenegro.

La palabra de Marcos Montenegro

"La verdad que muy feliz con esta victoria, así que a disfrutar ahora", fueron las primeras palabras de Montenegro tras su triunfo.

"Esta es mi primera victoria como profesional y la verdad que la venía esperando hace rato ya que me hice profesional hace cinco años, sentía que estaba muy cerca, pero no se me daba y siempre seguimos trabajando con mi equipo sabiendo que tarde o temprano se nos iba a dar", agregó el jugador que se inició en el Necochea Golf Club, en Argentina.

Marcos Montenegro feliz con la Copa. | Fuente: Diners Club Perú

