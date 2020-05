Fue el primer hombre en levantar media tonelada de peso muerto | Fuente: YouTube captura

En 2016, el inglés Eddie Hall se convirtió en la primera persona en alzar 500 kilos en el World Deadlift Championships. Tras lograr su hazaña, el 'hombre más fuerte del mundo' se desmayó y asustó a todos. Comenzó a sangrar por la nariz, se le habían reventado algunas venas de la cabeza. Tras recibir ayuda de los asistentes del campeonato, logró incorporarse.

Estando a poco de cumplir seis años de aquel momento, Eddie Hall confirmó que le explotaron algunos vasos sanguíneos de su cerebro y que sintió la muerte muy cerca.

“Me di cuenta de que me estaba quedando ciego, perdí la visión en el centro de mi ojo, no podía ver a su alrededor. Fue entonces cuando me asusté bastante", contó Eddie Hall en su canal de Youtube.

El inglés, que ahora tiene 32 años, recuerda que cuando agradeció al público, pero no podía mantenerse estable, pro eso lo llevaron a un pasillo para estabilizarlo y ahí pensó lo peor. "Solo mirando ese techo con todos los conductos de aire y todo, y pensé, ‘Aquí es donde voy a morir. Esto es, aquí es donde muere Eddie Hall’".

Preciso momento que le limpian la sangre de la nariz | Fuente: Captura Youtube

Eddie Hall reveló que su recuperación no fue tan larga y que en 15 días ya estaba en casa.

"Más allá de la hemorragia cerebral grave y de los signos de conmociones cerebrales posteriores, me recuperé en dos semanas, mental y físicamente”.

Pero no olvida la escena cuando le limpian la "sangre de los oídos, tenía sangre saliendo por los conductos lagrimales de mis ojos, la sangre todavía salía por mi nariz. Creo que fue algo bastante evidente que hice algo bastante serio, exploté algo en mi cabeza que fue bastante desagradable”.