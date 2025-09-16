Conmoción en Paraguay: rugbier argentino murió en pleno partido

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Gran conmoción ha causado en Paraguay la muerte del rugbier argentino Esteban Racca, ocurrida el pasado domingo, 14 de septiembre, en pleno partido de la liga nacional del país sudamericano.

Medios paraguayos informaron que el deportista, de 41 años, se desplomó durante el partido entre el Old King Club, equipo al que pertenecía, y los Jabalíes Rugby Club.

Pese al esfuerzo de sus compañeros y de los médicos presentes, el rugbier argentino dejó de existir en pleno campo de juego de la Unión de Rugby del Paraguay.

La noticia fue confirmada por el Old King Club en sus redes sociales oficiales. “Con profundo dolor, despedimos a nuestro compañero Esteban Racca. Hoy el rugby nos recuerda lo frágil de la vida. Tu entrega, tu pasión y tu amistad quedarán por siempre en nuestra memoria y en la historia de este club”, resaltó.

“Acompañamos a su familia, amigos y a toda la familia rugbier en este momento de tristeza. Descansa en paz, hermano de la ovalada”, agregó el club.

La Unión de Rugby del Paraguay se pronunció tras el fallecimiento de Esteban Racca, expresando sus más sinceras condolencias a la familia, seres queridos, compañeros de equipo del argentino “y a toda la comunidad del rugby”.

“Estamos colaborando estrechamente con las autoridades competentes desde el momento de lo ocurrido. La causa del fallecimiento será confirmada por las autoridades médicas competentes una vez que se cuente con la información oficial y con la autorización de la familia”, apuntó la entidad.



¿Cuáles son las causas de la muerte de Esteban Racca?

El fiscal Jorge Escobar, a cargo de las investigaciones tras la muerte de Esteban Racca, informó que los análisis forenses apuntan a que el deceso del rugbier argentino se debió un fuerte golpe en la cabeza durante el partido.

“La forense Lourdes Saucedo creyó muy conveniente llevar el cuerpo a la morgue a una autopsia y el resultado fue muy coherente con lo que ella estaba presumiendo. Tenemos ya el resultado de que falleció de un traumatismo cráneo encefálico cerrado”, dijo el magistrado, declaraciones que recoge el diario La Nación de Paraguay.

“Pero (la muerte) no se dio de una manera inmediata. Lo que ellos sospechan es que (el golpe en la cabeza) se pudo haber dado entre cinco a diez minutos antes de que él caiga”, añadió.

El representante del Ministerio Público paraguayo indicó que ya cuenta con el video del partido, a fin de dilucidar el momento exacto en el que se habría producido el mortal golpe en la cabeza.

“Ya tenemos el video de aproximadamente 30 minutos y vamos a estar buscando alguna colisión que pudo haber tenido el jugador con el compañero rival. Entonces, en esa tarea estamos trabajando”, sentenció.

