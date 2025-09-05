Festejo albirrojo: Paraguay decretó feriado nacional para celebrar la clasificación al Mundial 2026

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Cumplió su promesa. La Presidencia de Paraguay declaró feriado nacional este viernes, 5 de septiembre, en el marco del regreso de la selección guaraní a un Mundial de fútbol, tras casi 16 años de sequía, luego del empate a cero contra Ecuador, en la penúltima fecha de las Eliminatorias 2026.

De acuerdo con el decreto publicado por el Ejecutivo, se declara feriado nacional "para conmemorar la histórica clasificación de la Selección paraguaya" al Mundial 2026, "de conformidad con el exordio de este Decreto".

Dentro del decreto, se exceptúa al personal de salud, personal administrativo, así como funcionarios y empleados públicos, al considerar a todos como prioritarios y esenciales.

El propio presidente de Paraguay, Santiago Peña, resaltó en sus redes oficiales la importancia de esta histórica clasificación, luego de "16 años sin escuchar nuestro himno en un Mundial". "¡Gracias, ‘Albirroja’! Hoy (ayer) la ‘Albirroja’ volvió. Volvió con alma, corazón y toda la garra guaraní", afirmó el mandatario.

"Este es un sueño cumplido para todos los paraguayos y por eso mañana (hoy) es feriado, para que todos los paraguayos celebremos juntos ¡Volvimos al Mundial y lo festejamos todos!", refirió en su cuenta en X.

Decreto a través del cual se declara Feriado Nacional el día viernes 5 de septiembre. pic.twitter.com/qf630ms4I8 — Presidencia Paraguay (@PresidenciaPy) September 5, 2025

¿Cómo se aprobó esta medida?

Esta medida desde el gobierno paraguayo fue posible, ya que el último miércoles, 3 de septiembre, el mandatario promulgó una ley que le permitía decretar tres feriados especiales por año, una medida preventiva ante la posible confirmación de Paraguay en el Mundial de fútbol, ya sea en Asunción o en Lima.

Según reportó la agencia EFE, el asesor jurídico de la Presidencia, Roberto Moreno, dijo a los medios que, si la 'Albirroja' conseguía el boleto mundialista ante Ecuador en el Defensores del Chaco, el mandatario Peña lo firmaba en cuestión de horas. Cosa que ocurrió y que, incluso, fue informado mediante los banners del estadio.

Paraguay regresa al Mundial

Como se recuerda, el equipo dirigido por Gustavo Alfaro remontó un mal arranque en las Eliminatorias 2026 y consagró su retorno a un Mundial, tras más de 15 años, luego del empate sin goles ante Ecuador, en un duelo en el que el punto les servía a ambos.

La última vez que Paraguay estuvo en un mundial fue en Sudáfrica 2010, dirigidos por el argentino Gerardo Martino. En aquel torneo, el cuadro guaraní llegó hasta cuartos de final, donde terminó el sueño mundialista por un solitario gol de David Villa para España, país que sería el campeón mundialista de ese certamen.

Tabla de Posiciones de las Eliminatorias Conmebol 2026