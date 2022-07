Ariana Orrego culminó hace dos meses su carrera universitaria. | Fuente: IPD

Este martes, exactamente un año después de su participación en Tokio 2020, Ariana Orrego usó sus redes sociales para anunciar su retiro de la gimnasia artística. Apenas con 23 años, la deportista peruana decidió ponerle fin a su carrera.

Mediante un post en su cuenta de Instagram, comunicó que ha llegado el momento de iniciar una nueva etapa en su carrera. Si bien no detalló a qué se dedicará de ahora en adelante, lo cierto es que dejó entrever que su futuro tiene que ver con temas ajenos al deporte.

"Hoy hace un año estaba compitiendo en mis segundos Juegos Olímpicos y creo que es un buen día para contarles algo que me ha costado un par de meses publicar", empezó el mensaje.

La gimnasia me enseño que, con determinación y mucho esfuerzo, todo es posible, absolutamente todo. En serio, no sé qué hubiera sido de mi vida sin este deporte. La gimnasia me dio las mejores oportunidades de la vida, como viajar por todo el mundo y conocer a personas increíbles", continuó.

"A pesar e haber sido un camino largo, lleno de altos y bajos, todo valió la pena. Nunca pensé que lograría cumplir todos los sueños (y más) de mi yo de 5 años, cuando toda esta aventura empezó. Este deporte ha sido mi vida, pero ha llegado el momento de decirle adiós y comenzar una nueva etapa. Muchas gracias a tdos los que me apoyaron desde siempre, cada uno de ustedes ha sido parte de este camino increíble. Y a ti, gimnasia, te voy a extrañar como no tienes idea", culminó Ariana Orrego.





La carrera de Ariana Orrego

La peruana Ariana Orrego nació un 25 de setiembre de 1998 en Lima. A los 15 años, en busca de la excelencia deportiva, se mudó a Virginia, Estados Unidos. En aquel entonces, era una de las tres mejores gimnastas de Sudamérica. Gustavo Moure, entrenador argentino, la invitó al Excalibur Gymnastics, en la ciudad en la que la atleta vivía.

En dicha competencia, decide tomarse de forma profesional su carrera deportiva e invierte susw responsabilidades, pasando a tener entrenamientos a doble turno y clases a distancia. Apenas a los 17 años, consiguió un cupo para los Juegos Olímpicos Río 2016. Así, hizo historia, pues se convirió en la primera gimnasta peruana en clasificar al certamen multideportivo.

Luego, participó de los Juegos Panamericanos Lima 2019, torneo en el que alcanzó las instancias finales junto a Sandra Collantes, su compañera de equipo. Ya en 2021, participó de sus segundos Juegos Olímpicos, tras clasificar a Tokio 2020.

¡Éxitos en lo que te propongas, Ariana!