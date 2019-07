Ariana Orrego clasificó a la final de gimnasia artística de Lima 2019 | Fuente: Lima 2019

La peruana Ariana Orrego clasificó a la final All Around (AA) de la gimnasia artística de los Juegos Panamericanos Lima 2019. La gimnasta competirán este lunes en el Polideportivo de Villa El Salvador. Pero no estará sola. También llegó a estas instancias Sandra Collantes.

La gimnasia nacional tuvo un sábado de gloria porque fue la primera vez en su historia que presentó un equipo completo en los Juegos Panamericanos.

“No me sentí la favorita, aquí venimos como un grupo. Siempre lo hablamos con las chicas, no importa quien vaya, somos un equipo. Por más que aplaudan por una o por otra, somos 'Team Perú', y eso es lo que vale”, indicó al finalizar su participación.



El conjunto peruano ocupó el quinto lugar en por equipos y para cerrar la buena participación, se cristalizó la clasificación de las gimnastas Ariana Orrego (51.3) y Sandra Collantes (50.4) a la final All Araound (AA).

Es importante mencionar el gran desempeño de Valentina Sarango y Venere Horna que lo dieron todo por el equipo.

Las finales de la modalidad All Araound, donde competirán Ariana Orrego y Sandra Collantes, se realizarán este; mientras, que en la modalidad viga, Fabiola Diaz y Ariana Orrego lo harán el miércoles 31. (Andina)