Juegos Bolivarianos 2025: Carlos Quiñones lidera el equipo peruano de hípica

El reconocido jinete argentino Carlos Quiñones prepara al equipo peruano de hípica que participará en los próximos Juegos Bolivarianos 2025.

Pensando en la participación peruana para los Juegos Bolivarianos 2025, que se desarrollarán en Ayacucho y Lima del 22 de noviembre al 8 de diciembre de este año, el equipo ecuestre nacional se prepara bajo la dirección técnica del reconocido jinete y entrenador internacional argentino Carlos Quiñones.

Con más de 60 años de importantes triunfos en competencias internacionales, Quiñones, quien ha desarrollado una sólida carrera deportiva y experiencia en la preparación de deportistas de proyección continental, viene trabajando desde hace varios meses junto a las amazonas peruanas Michelle Navarro - Grau y Leslie Stark, deportistas precalificadas para integrar el equipo que represente al Perú en los próximos Juegos Bolivarianos 2025.

“Lo que más valoro de Michelle y Leslie es su disciplina y su constancia. Llegamos con un plan de trabajo claro y con posibilidades reales de un papel decoroso para el país. El objetivo es ejecutar con precisión cada recorrido y capitalizar experiencia internacional que sume al proceso”, afirma Carlos Quiñones.

Este entrenamiento marca el inicio de una nueva fase competitiva estratégica rumbo a la cita bolivariana, proyectando al Perú hacia un posicionamiento más sólido dentro del circuito ecuestre latinoamericano y respaldando la preparación del equipo en un estándar internacional.