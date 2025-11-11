Juegos Bolivarianos 2025: Carlos Quiñones lidera el equipo peruano de hípica

Pensando en la participación peruana para los Juegos Bolivarianos 2025, que se desarrollarán en Ayacucho y Lima del 22 de noviembre al 8 de diciembre de este año, el equipo ecuestre nacional se prepara bajo la dirección técnica del reconocido jinete y entrenador internacional argentino Carlos Quiñones.
Con más de 60 años de importantes triunfos en competencias internacionales, Quiñones, quien ha desarrollado una sólida carrera deportiva y experiencia en la preparación de deportistas de proyección continental, viene trabajando desde hace varios meses junto a las amazonas peruanas Michelle Navarro - Grau y Leslie Stark, deportistas precalificadas para integrar el equipo que represente al Perú en los próximos Juegos Bolivarianos 2025.
“Lo que más valoro de Michelle y Leslie es su disciplina y su constancia. Llegamos con un plan de trabajo claro y con posibilidades reales de un papel decoroso para el país. El objetivo es ejecutar con precisión cada recorrido y capitalizar experiencia internacional que sume al proceso”, afirma Carlos Quiñones.
Este entrenamiento marca el inicio de una nueva fase competitiva estratégica rumbo a la cita bolivariana, proyectando al Perú hacia un posicionamiento más sólido dentro del circuito ecuestre latinoamericano y respaldando la preparación del equipo en un estándar internacional.