Rumbo al Perú: se encendió la llama de los Juegos Bolivarianos Ayacucho–Lima 2025

Comienza la cuenta regresiva para los Juegos Bolivarianos Ayacucho–Lima 2025. Este sábado en Venezuela se encendió la llama bolivariana, el fuego patrio del certamen multideportivo que representa la unión y el espíritu olímpico entre las naciones que son parte de la Organización Deportiva Bolivariana.

En Caracas, en la Casa Natal del Libertador Simón Bolívar, se dio inicio a la representación trasladándose hacia la plaza Bolívar. Así se aproxima la vigésima edición del evento, que tendrá nuevamente al Perú como país sede con las pruebas realizándose en Ayacucho y Lima.

Se vienen los Juegos Bolivarianos 2025

Los Juegos Bolivarianos Ayacucho-Lima que se realizarán del 22 de noviembre al 7 de diciembre de 2025. Al frente de la organización está el Instituto Peruano del Deporte (IPD), en coordinación con la ODEBO y el Comité Olímpico Peruano (COP).

En la ceremonia estuvo presente Renzo Manyari, presidente del COP, como único representante de las entidades del país.

“El Perú da fe de la extraordinaria amabilidad y el profesionalismo del pueblo venezolano. La Llama Bolivariana encarna la amistad, el respeto y la excelencia. El olimpismo es esperanza y el deporte, la herramienta para hacer realidad los sueños”, mencionó.

Los Juegos Bolivarianos forman parte del ciclo olímpico hacia los Juegos de Los Ángeles 2028. Este evento se llevará a cabo un año después de la edición especial por el aniversario 200 de la Batalla de Ayacucho, importante para la independencia del Perú.

En esa oportunidad el ‘Team Perú’ se quedó con el primer lugar del medallero general, siendo la cuarta vez que lo consiguió en toda la historia de los Juegos Bolivarianos. El representativo nacional alcanzó un total de 114 preseas (49 de oro, 38 de plata y 27 de bronce). Vale señalar que en esa edición se consideraron a los deportes no olímpicos.