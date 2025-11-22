Antorcha Bolivariana recorre las calles de Lima antes de la inauguración de los Juegos [VIDEO]

Las calles de Lima se alumbran. En Miraflores, empezó el recorrido de la Antorcha Bolivariana de los Juegos Bolivarianos Ayacucho-Lima 2025.

Desde las diez de la mañana, el símbolo de los Juegos recorre las calles del distrito limeño, en su primera etapa, que empezó en el Parque del Amor y terminó en el Puente de la Paz.

Distintos deportistas y exdeportistas han portado la Antorcha Bolivariana en este primer tramo del recorrido, entre los que destacan la exfutbolista Marisella Joya.

Antorcha Bolivariana recorre las calles de Miraflores | Fuente: RPP

La Antorcha Bolivariana llegó al Puente de la Paz en Miraflores, donde varios fanáticos del deporte, con bandera peruana en mano, le dieron el recibimiento.

El segundo tramo del recorrido está programado para empezar a la 1:30 de la tarde en el Estadio Nacional. Desde allí, la antorcha avanzará hacia el Centro Histórico, pasando por la Plaza San Martín hasta llegar a la histórica Plaza Mayor.

Se espera que en este lugar la Antorcha sea recibida por autoridades del Instituto Peruana del Deporte (IPD), la Organización Deportiva Bolivariana y del Comité Olímpico Peruano.

Antorcha llega al Puente de La Paz | Fuente: RPP

¿Cuándo y dónde se inauguran los Juegos Bolivarianos Ayacucho-Lima 2025?



La inauguración de los Juegos Bolivarianos Ayacucho-Lima 2025 se realizará este sábado 22 de noviembre en la Fortaleza Real Felipe, ubicada en el Callao, desde las 7:00 p.m. hora peruana.