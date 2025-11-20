¡Vamos, Perú! Lista completa de los clasificados a los Juegos Bolivarianos Ayacucho-Lima 2025

Los XX Juegos Bolivarianos Ayacucho-Lima 2025 se realizarán en el Perú desde el sábado 22 de noviembre hasta el 7 de diciembre, el evento multideportivo que marca el inicio del ciclo olímpico con miras a Los Ángeles 2028.

A poco del comienzo de la cita, ya se conocen a los centenares de deportistas que conformarán el ‘Team Perú’ en cada una de las pruebas de estos Juegos Bolivarianos, con la intención de luchar por el primer lugar del medallero general, el cual se ganó en tres oportunidades (1938, 1047-48 y 1951) y no se consigue hace 74 años.

Entre los participantes aparece el medallista olímpico Stefano Peschiera, que conquistó el bronce en París 2024. También está la bicampeona mundial de marcha Kimberly García, los olímpicos Alonso Correa y Evelyn Inga; así como otros representantes nacionales con grandes éxitos en sus trayectorias que integran el Programa de Apoyo al Deportista (PAD), el Programa Lima 2027 y el Programa Ciclo Olímpico 2025-2028 del Instituto Peruano del Deporte (IPD).

¿Cuándo y dónde son los Juegos Bolivarianos Ayacucho-Lima 2025?

Los XX Juegos Bolivarianos se realizarán en Perú, siendo elegidas como sedes las ciudades de Ayacucho y Lima. El evento se llevará a cabo desde el sábado 22 de noviembre hasta el domingo 7 de diciembre.

Los escenarios para las competiciones son en el Centro de Exposiciones y Convenciones de Ayacucho, el Cerro Campayanoc y el Estadio Las Américas (Ayacucho); el Complejo Deportivo Callao y la Playa Arenilla (Callao); la Bahía Paracas (Ica); el Coliseo Eduardo Dibós, la Costa Verde, la Escuela de Equitación del Ejército, el Lima Golf Club, el Polígono de Tiro Las Palmas, la Vía Expresa Bedoya, la Villa Deportiva Nacional, el Polideportivo Villa El Salvador y el Complejo Deportivo Villa María del Triunfo (Lima); y el Complejo Deportivo Punta Rocas, la Laguna Bujama y el Río Lunahuaná (Lima Sur).

Lista de clasificados de Perú en los Juegos Bolivarianos Ayacucho-Lima 2025

AGUAS ABIERTAS

Rodrigo Ruiz

Esteban Linares

María Fernanda Arellanos

Lucía Mendoza

ATLETISMO

Mary Luz Andía (21 km y 42 km marcha)

Cayetana Chirinos (100 y 200 metros, posta 4x100)

Arantxa Cortez (salto con garrocha)

Doménica Crose (100 con valla)

Paula Daruich (100 metros, salto largo, posta 4x100, posta 4x100 mixta)

Jovana De La Cruz (3 mil metros con obstáculos)

Sheyla Eulogio (maratón)

Kimberly Flores (lanzamiento de jabalina)

Kimberly García (21 km marcha)

Verónica Huacasi (1500 metros y 3 mil metros con obstáculos)

Evelyn Inga (42 km marcha)

Jazmín Matos (5 mil metros)

Paola Mautino (salto largo)

Saida Meneses (5 mil y 10 mil metros)

Kiara Mújica (salto triple)

Anita Poma (800 y 1500 metros)

Jeimy Pretell (posta 4x100 y posta 4x100 mixta)

Isabel Quiroz (400 metros y posta 4x400 mixta)

Jimena Reyes (200 metros)

Rafaela Sánchez (lanzamiento de jabalina)

Silvana Segura (salto triple)

Zarita Suárez (maratón)

Lizaida Valdivia (10 mil metros)

Catalina Yzaga (400 metros, posta 4x100 y posta 4x400 mixta)

Ximena Zorrilla (lanzamiento de martillo)

Giancarlo Bravo (800 metros)

Jeffrey Cajo (400 metros, posta 4x400 y posta 4x400 mixta)

Luis Campos (21 km y 42 km marcha)

Jaime Ccanto (21 km marcha)

Ferdinand Cereceda (maratón)

Luis Chávez (5 mil metros)

Rodrigo Cornejo (400 metros, posta 4x100 y posta 4x400 mixta)

Josías Cruzado (42 km marcha)

Yeferson Cuno (1500 metros y 3 mil metros con obstáculos)

Aron Earl (100 metros, posta 4x100 y posta 4x100 mixta)

Luis Elespuru (400 metros con vallas)

Mariano Fiol (100 y 200 metros y posta 4x100)

Luis Fossa (impulsión de bala y lanzamiento de disco)

Luis Huamán (1500 metros)

Lizardo Huamaní (3 mil metros con obstáculos)

José Luis Mandros (salto largo)

Ulises Martin (maratón)

Paolo Medrano (400 metros con vallas)

Jhonatan Molina (10 mil metros)

Fabritzio Moreno (posta 4x400 y posta 4x400 mixta)

Walter Nina (10 mil metros)

Gian Piero Ragonesi (impulsión de bala y lanzamiento de disco)

Pablo Rodríguez (200 metros, posta 4x100 y posta 4x100 mixta)

José Luis Rojas (5 mil metros)

Carlos Rospigliosi (lanzamiento de jabalina)

Ángel Solís (salto largo)

Marco Vilca (80 metros)

BOWLING

Sophie Oshiro

Ariana Komt

Oriana Zamora

María Jose Belleza

Yum Ishikawa

Adrián Tokashiki

Daiki Eda

Daiji Yuzuriha

CICLISMO DE PISTA

Francis Cachique

Robinson Ruiz Calle

Hugo Ruiz Calle

Alejandra Huamaní

Madeley Gálvez

Luz Loayza

Rubén Salinas

Sergio Farfán

Alejandro Koochoy

André Lacroix

Ayumi Ytomura

Arnol Montañez

Harafa Fajardo

Mariana Rojas

Max Loa

Edson Serrano

CICLISMO DE RUTA

Romina Medrano

Leydi Carrera

Mariana Rojas

Bill Toscano

Charles Gonzales

CLAVADOS

Ana Ricci

Mayte Salinas

Adrián Infante

Facundo Meza

ECUESTRE

Alonso Valdez

Michelle Navarro

Paloma Santa Cruz

Eva Paliouras

Maximiliano Escobar

Leslie Stark

Julian Duprat

David Levy

Said Abusada

Christine Malpartida

Monika Von Wedemeyer

Kerstin Rojas

Jadmer Pipa

Sophie Ame de Saint Didier

Margoth Batievsky

Jorge Salinas

Felipe Vásquez

Jhosep Bobadilla

Simón Bolívar

Edwin Atoche

E-SPORTS

José Padilla

Luis Salazar

Kerry Páucar

Oswaldo Herrera

Rafael Hinostroza

Rodrigo Cueva

GIMNASIA AERÓBICA

Thais Fernández

Josefina Canales

Paula Sánchez-León

Paulina Larrea

Gianna Benavides

Fiorella D'Auriol

Mara Lizárraga

Flavia Gaveglio

Mia Villarán

Michella Rodríguez

GIMNASIA ARTÍSTICA

Fabiola Díaz

Ana Karina Méndez

Luana Roda

Chloe Rodrigues

Fabiana Cúneo

Danica Rems

Edward Alarcón

Jesús Moreto

Moisés Arriarán

Luis Pizarro

Daniel Agüero

Arian León.

GIMNASIA RÍTMICA

Valeria Cumpa

Sofía Lay

Lucerito Vargas

Abigail Corne

GIMNASIA TRAMPOLÍN

Angela Pacheco

Mariana Quispe

Johanna Herrera

Joel Yzquierdo

Miguel Valencia

David Figueroa

GOLF

María Salinas

Luisamariana Mesones

Rafael Claux

Julián Périco



HOCKEY

Abel Romero

Rodrigo Díaz

Diego Chipana

Camilo Cotrina

Daniel Huanca

Darwin Chávez

Irwin Cekani

Fernando Aldana

Sebastián Dennison

Gianfranco Curo

Manuel Barco

Matías Cáceres

Angelov Contreras

Renzo Huacchillo

Jefferon Arcos

Ángel Delgado

Rodrigo Rivas

Camila Méndez

Daniela Ramírez

Xioamara Bellina

Solange Soto

Fabiana Arnao

Nicole Cueva

Heidi Laufs

Jasmín Werner

María Fernanda Jiménez

Macarena Larrañaga

Paloma Larrañaga

Renata Sangio

Sofía Vicente

Miranda Larrañaga

Raisa Correa

Delia Nanfuñay

JUDO

Camila Figueroa

Karla León

Brigitte Gamarra

Marian Flores

Hilary Lam

Shara Morales

Eloisa Contreras

Erick Saraza

Mateo Cóndor

Aldair Barthé

Javier Saavedra

Yuta Galarreta

Dario Yamamoto

Valentino Valdivia

Luciana Julca

Dilmer Calle

Joel Moreno

Julio Cusi

LUCHA

Nilton Soto

Abel Sánchez

Darío Cubas

Carlos Espinoza

Diego Cárdenas

Mauricio Seminario

Nathaly Herrera

Ana Lucia Álvarez

Vanessa Olivares

Cindell Casusol

Leyla Mallqui

Aomi Riques

Eduardo Palas

José Benítez

Sixto Auccapiña

Jesús Landa

Kensil Grajales

Jefferson Moreno

NATACIÓN

Alexia Sotomayor

Cielo Moya

Rafaela Fernandini

Lía Espinosa

Augusto Sosa

Doménico Sotomayor

Ricardo Espinosa

Adrián Ywanaga

Yasmín Silva

Mariano Gómez-Sánchez

Joshua Balbi

Alexa Simmons

Valentina Quispe

Gabriel Mosto

Guadalupe Otárola

Emma Sims

Ryu Unten

Angie Gallegos

Sofía Choque

Fernando Arce

Carlos Cobos

Astrid García

Vicente Flores

María Fe Muñoz

Micaela Bernales

Carlos Flores

Andrés Peche

NATACIÓN ARTÍSTICA

María Ccoyllo

Lía Luna

Ariana Coronado

PALETA FRONTÓN

Valeria Garcés

Jessenia Bernal

David Yupanqui

Kevin Martínez

Cristina Núñez

Jesús Poma

Mía Rodríguez

André Bellido

SURF

Alonso Correa

Lucca Mesinas

Sol Aguirre

Arena Rodríguez

Itzel Delgado

Andrés Rodríguez

Tamil Martino

Sebastián Gómez

Piccolo Clemente

Lucas Garrido Lecca

María Fernanda Reyes

Carolina Thun

Miguel Rodríguez

Cristopher Bayona

Hannah Saavedra

Solange Calderón

TAEKWONDO

Fabiana Varillas

Carmela de la Barra

Alexandra Pimentel

Mateo Argomedo

Rodrigo Subauste

Fabio Mancilla

Franco Moreno

Israel Castillo

Miguel Motta

Hassani Andrade

Alessandra Suárez

Camila Cáceres

María José Cano

Eliana Vásquez

TENIS DE MESA

Natzumi Aquije

Mariagrazia La Torre

Karla Mendoza

Kiara Tafur

Keiji Takeda

Felipe Duffoó

Carlos Fernández

Rodrigo Hidalgo

TIRO CON ARCO

Daniel Velarde

Diego Fernández

Gustavo Flores

Alexandra Zavala

Gianella Hermoza

Daniela Campos

Alberto Palaco

Santiago Prado

Marcos Rey

Beatriz Aliaga

Milagros Trujillo

Nathaly Hermoza

TRIATLÓN

María José Torres

Gianella Coaguila

Carla Larrabeiti

Brener Valencia

Arturo Salinas

Diego Ladera

Diego Sánchez

VELA

Stefano Peschiera

Renzo Sanguineti

Caterina Romero

Florencia Chiarella

Bartolomé de las Casas

Felipe Pérez-Cartier

Ismael Muelle

María Gracia Vegas

Alessia Zavala

Alec Hughes

Jean Paul de Trazegnies

Piero Castañeda

Adriana Barrón

Sophie Zimmermann