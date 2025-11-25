IPD lamentó los inconvenientes que tuvieron las delegaciones al llegar a Lima para los Juegos Bolivarianos

El Instituto Peruano del Deporte (IPD) lamentó los inconvenientes ocurridos con las delegaciones, jueces y deportistas a su llegada a Lima para los Juegos Bolivarianos 2025.

A través de un comunicado, la entidad deportiva ofreció disculpas a los países participantes afectados y les garantizó su participación en los Juegos Bolivarianos.

Además, indicó que la Contraloría General de la República iniciará las investigaciones para determinar las responsabilidades en los problemas en la planificación, organización y desarrollo del evento deportivo.

IPD agradece apoyo de entidades públicas para el correcto desempeño de los Juegos Bolivarianos

Por otro lado, el IPD agradeció la medida económica del gobierno que dispone medidas extraordinarias para asegurar la "correcta ejecución de los Juegos Bolivarianos".

Además, destacó el apoyo de la Presidencia de la República, de la ATU y de las Federaciones Deportivas para que los Juegos se desarrollen de "manera correcta y en beneficio de todos los deportistas participantes".