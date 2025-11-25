Últimas Noticias
Podcasts Videos
Calculadora liga 1 Concursos RPP
Videos
Buscar
Señal en vivo:
RPP TV
RADIO

IPD lamentó los inconvenientes que tuvieron las delegaciones al llegar a Lima para los Juegos Bolivarianos

IPD lamentó los inconvenientes presentados por las delegaciones a su llegada a Lima
IPD lamentó los inconvenientes presentados por las delegaciones a su llegada a Lima | Fuente: Facebook | Fotógrafo: ipd.pe
Erick Chavez

por Erick Chavez

·

A través de un comunicado, el IPD ofreció disculpas a los países participantes afectados y les garantizó su participación en los Juegos Bolivarianos.

El Instituto Peruano del Deporte (IPD) lamentó los inconvenientes ocurridos con las delegaciones, jueces y deportistas a su llegada a Lima para los Juegos Bolivarianos 2025.

A través de un comunicado, la entidad deportiva ofreció disculpas a los países participantes afectados y les garantizó su participación en los Juegos Bolivarianos.

Además, indicó que la Contraloría General de la República iniciará las investigaciones para determinar las responsabilidades en los problemas en la planificación, organización y desarrollo del evento deportivo.

LA FIESTA DEL FÚTBOL

Todo lo que debes saber sobre las Eliminatorias

¡TODA LA INFO AQUÍ!

IPD agradece apoyo de entidades públicas para el correcto desempeño de los Juegos Bolivarianos

Por otro lado, el IPD agradeció la medida económica del gobierno que dispone medidas extraordinarias para asegurar la "correcta ejecución de los Juegos Bolivarianos". 

Además, destacó el apoyo de la Presidencia de la República, de la ATU y de las Federaciones Deportivas para que los Juegos se desarrollen de "manera correcta y en beneficio de todos los deportistas participantes".

¡Mira RPP en YouTube!

Noticias, entretenimiento en vivo, debates intensos sobre fútbol y más. ¡Entra ya! 👇

¡Suscríbete gratis

Video recomendado
Tags
Juegos Bolivarianos IPD Juegos Bolivarianos Ayacucho Lima 2025 Juegos Bolivarianos Ayacucho Lima

RPP TV

En Vivo

TODO SOBRE APUESTAS DEPORTIVAS

Más sobre Más Deportes

Lo más leído

Últimas noticias

SIGUIENTE NOTA