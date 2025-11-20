Juegos Bolivarianos Ayacucho-Lima 2025: calendario y horarios de competencia del 'Team Perú'

Perú comienza su participación en los Juegos Bolivarianos Ayacucho-Lima 2025. Sigue en esta nota el calendario día a día de los deportistas nacionales.
El ‘Team Perú’ se compone por centenares de deportistas en los Juegos Bolivarianos 2025, el evento multideportivo que se llevará a cabo del 22 de noviembre hasta el 7 de diciembre en las sedes de Ayacucho y Lima.
El medallista olímpico en París 2024 Stefano Peschiera es uno de los abanderados del equipo peruano que en esta cuarta edición como anfitrión tiene la meta de pelear por el primer lugar del medallero general, el que ha ganado en tres ocasiones.
Entre los participantes de Perú está la bicampeona mundial de marcha Kimberly García, los olímpicos Alonso Correa, María Luisa Doig y Nicolás Pacheco; así como otros representantes nacionales que comienzan de esta manera su ciclo olímpico hacia Los Ángeles 2028.
Revisa aquí el calendario detallado de los deportistas peruanos en los Juegos Bolivarianos Ayacucho-Lima 2025.
¿Cuándo y dónde inician los Juegos Bolivarianos Ayacucho-Lima 2025?
La inauguración de los Juegos Bolivarianos Ayacucho-Lima 2025 se realizará el sábado 22 de noviembre. La ceremonia comenzará a las 7:00 p.m. (horario peruano) en el Estadio Las Américas, ubicado en el distrito San Juan Bautista, en la provincia de Huamanga (Ayacucho).
No obstante, las competencias de los Juegos Bolivarianos 2025 se ponen en marcha desde el viernes 21 de noviembre con los E-Sports en la especialidad de E-Football.
Calendario de Perú en los Juegos Bolivarianos Ayacucho-Lima 2025
VIERNES 21 DE NOVIEMBRE
|Hora
|Deporte
|Modalidad
|Etapa
|Participantes
|11:00 a.m.
|E-Sports
|E-Football
|Fase grupos
|Luis Salazar
SÁBADO 22 DE NOVIEMBRE
|Hora
|Deporte
|Modalidad
|Etapa
|Participantes
|11:10 a.m.
|Hockey
|Femenina
|Fase grupos
|vs. Venezuela
|12:40 p.m.
|Masculino
|vs. Rep. Dominicana
|Sóftbol
|Tiro deportivo
Calendario deportivo de los Juegos Bolivarianos Ayacucho-Lima 2025
Viernes 21 noviembre
E-Sports
Sábado 22 noviembre
E-Sports, hockey, sóftbol, tiro deportivo
Domingo 23 noviembre
Maratón (*), bádminton, BMX Freestyle, e-sports, hockey, levantamientos de pesas (*), lucha (*), MTB cross country (*), natación (*), sóftbol, squash, tiro con arco, tiro deportivo (*)
Lunes 24 noviembre
Bádminton, BMX Freestyle (*), E-Sports (*), ecuestre, esgrima (*), hockey, levantamiento de pesas (*), lucha (*), natación (*), sóftbol, squash (*), tiro con arco, tiro deportivo (*), vela
Martes 25 noviembre
Bádminton, BMX Race, ecuestre, esgrima (*), hockey, levantamiento de pesas (*), lucha (*), natación (*), sóftbol, squash, tiro con arco, tiro deportivo (*), vela
Miércoles 26 noviembre
Bádminton, BMX Race (*), canotaje velocidad, ecuestre, esgrima (*), gimnasia artística (*), hockey, levantamiento de pesas (*), natación (*), sóftbol, squash (*), surf, tiro con arco (*), tiro deportivo (*), vela
Jueves 27 noviembre
Canotaje velocidad, ciclismo de ruta (*), ecuestre (*), esgrima (*), esquí acuático, gimnasia artística (*), hockey, sóftbol (*), squash (*), surf, tiro con arco (*), tiro deportivo (*), vela (*)
Viernes 28 noviembre
Billar, canotaje velocidad, ecuestre, esgrima (*), esquí acuático (*), gimnasia artística (*), hockey, surf, taekwondo, tiro deportivo (*), vóley sala
Sábado 29 noviembre
Billar (*), ecuestre (*), esgrima (*), esquí acuático (*), futsal, gimnasia artística (*), surf, taekwondo, vóley sala
Domingo 30 noviembre
Béisbol, boxeo, ciclismo de pista (*), clavados (*), ecuestre, futsal, pentatlón moderno, remo, surf, taekwondo, tenis de mesa, vóley sala
Lunes 1 diciembre
Atletismo (*), béisbol, billar, boxeo, ciclismo de pista (*), clavados (*), ecuestre (*), futsal, judo (*), pelota vasca, pentatlón moderno, remo, taekwondo, tenis, tenis de mesa (*), vóley sala
Martes 2 diciembre
Atletismo, balonmano, béisbol, billar (*), boxeo, ciclismo de pista (*), ecuestre (*), futsal, gimnasia rítmica, gimnasia trampolín, golf, judo (*), pelota vasca, pentatlón moderno (*), remo, tenis, tenis de mesa, vóley sala (*)
Miércoles 3 diciembre
Aguas abiertas (*), atletismo (*), balonmano, béisbol, bowling (*), boxeo, ciclismo de pista (*), cricket, ecuestre (*), futsal (*), gimnasia rítmica (*), gimnasia trampolín, golf, judo (*), pelota vasca, pentatlón moderno (*), remo, skateboarding, tenis, tenis de mesa (*), triatlón (*), vóley playa, vóley sala
Jueves 4 diciembre
Balonmano, béisbol, bowling (*), boxeo, cricket, ecuestre, gimnasia rítmica (*), gimnasia trampolín (*), golf, karate, natación artística (*), pelota vasca, remo, rugby 7, skateboarding (*), tenis (*), tenis de mesa, vóley playa, vóley sala, wushu
Viernes 5 diciembre
Aguas abiertas, balonmano, béisbol (*), bowling (*), ciclismo de ruta (*), cricket, ecuestre (*), golf (*), kickboxing, karate, natación artística, pelota vasca, rugby 7, tenis (*), tenis de mesa (*), triatlón, vóley playa, vóley sala, wushu (*)
Sábado 6 diciembre
Balonmano (*), cricket, gimnasia aeróbica, kickboxing, karate, patinaje de velocidad (*), remo coastal *), rugby 7, tenis, vóley playa, vóley sala
Domingo 7 diciembre
Gimnasia aeróbica (*), karate, kickboxing, patinaje de velocidad (*), vóley playa (*), vóley sala (*)
(*) día de competencias por medallas