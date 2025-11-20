Juegos Bolivarianos Ayacucho-Lima 2025: calendario y horarios de competencia del 'Team Perú'

El ‘Team Perú’ se compone por centenares de deportistas en los Juegos Bolivarianos 2025, el evento multideportivo que se llevará a cabo del 22 de noviembre hasta el 7 de diciembre en las sedes de Ayacucho y Lima.

El medallista olímpico en París 2024 Stefano Peschiera es uno de los abanderados del equipo peruano que en esta cuarta edición como anfitrión tiene la meta de pelear por el primer lugar del medallero general, el que ha ganado en tres ocasiones.

Entre los participantes de Perú está la bicampeona mundial de marcha Kimberly García, los olímpicos Alonso Correa, María Luisa Doig y Nicolás Pacheco; así como otros representantes nacionales que comienzan de esta manera su ciclo olímpico hacia Los Ángeles 2028.

Revisa aquí el calendario detallado de los deportistas peruanos en los Juegos Bolivarianos Ayacucho-Lima 2025.

¿Cuándo y dónde inician los Juegos Bolivarianos Ayacucho-Lima 2025?



La inauguración de los Juegos Bolivarianos Ayacucho-Lima 2025 se realizará el sábado 22 de noviembre. La ceremonia comenzará a las 7:00 p.m. (horario peruano) en el Estadio Las Américas, ubicado en el distrito San Juan Bautista, en la provincia de Huamanga (Ayacucho).

No obstante, las competencias de los Juegos Bolivarianos 2025 se ponen en marcha desde el viernes 21 de noviembre con los E-Sports en la especialidad de E-Football.

Calendario de Perú en los Juegos Bolivarianos Ayacucho-Lima 2025

VIERNES 21 DE NOVIEMBRE

Hora Deporte Modalidad Etapa Participantes 11:00 a.m. E-Sports E-Football Fase grupos Luis Salazar

SÁBADO 22 DE NOVIEMBRE

Hora Deporte Modalidad Etapa Participantes 11:10 a.m. Hockey

Femenina Fase grupos

vs. Venezuela 12:40 p.m. Masculino vs. Rep. Dominicana

Sóftbol







Tiro deportivo







Calendario deportivo de los Juegos Bolivarianos Ayacucho-Lima 2025

Viernes 21 noviembre E-Sports Sábado 22 noviembre E-Sports, hockey, sóftbol, tiro deportivo Domingo 23 noviembre Maratón (*), bádminton, BMX Freestyle, e-sports, hockey, levantamientos de pesas (*), lucha (*), MTB cross country (*), natación (*), sóftbol, squash, tiro con arco, tiro deportivo (*) Lunes 24 noviembre Bádminton, BMX Freestyle (*), E-Sports (*), ecuestre, esgrima (*), hockey, levantamiento de pesas (*), lucha (*), natación (*), sóftbol, squash (*), tiro con arco, tiro deportivo (*), vela Martes 25 noviembre Bádminton, BMX Race, ecuestre, esgrima (*), hockey, levantamiento de pesas (*), lucha (*), natación (*), sóftbol, squash, tiro con arco, tiro deportivo (*), vela Miércoles 26 noviembre Bádminton, BMX Race (*), canotaje velocidad, ecuestre, esgrima (*), gimnasia artística (*), hockey, levantamiento de pesas (*), natación (*), sóftbol, squash (*), surf, tiro con arco (*), tiro deportivo (*), vela Jueves 27 noviembre Canotaje velocidad, ciclismo de ruta (*), ecuestre (*), esgrima (*), esquí acuático, gimnasia artística (*), hockey, sóftbol (*), squash (*), surf, tiro con arco (*), tiro deportivo (*), vela (*) Viernes 28 noviembre Billar, canotaje velocidad, ecuestre, esgrima (*), esquí acuático (*), gimnasia artística (*), hockey, surf, taekwondo, tiro deportivo (*), vóley sala Sábado 29 noviembre Billar (*), ecuestre (*), esgrima (*), esquí acuático (*), futsal, gimnasia artística (*), surf, taekwondo, vóley sala Domingo 30 noviembre Béisbol, boxeo, ciclismo de pista (*), clavados (*), ecuestre, futsal, pentatlón moderno, remo, surf, taekwondo, tenis de mesa, vóley sala Lunes 1 diciembre Atletismo (*), béisbol, billar, boxeo, ciclismo de pista (*), clavados (*), ecuestre (*), futsal, judo (*), pelota vasca, pentatlón moderno, remo, taekwondo, tenis, tenis de mesa (*), vóley sala Martes 2 diciembre Atletismo, balonmano, béisbol, billar (*), boxeo, ciclismo de pista (*), ecuestre (*), futsal, gimnasia rítmica, gimnasia trampolín, golf, judo (*), pelota vasca, pentatlón moderno (*), remo, tenis, tenis de mesa, vóley sala (*) Miércoles 3 diciembre Aguas abiertas (*), atletismo (*), balonmano, béisbol, bowling (*), boxeo, ciclismo de pista (*), cricket, ecuestre (*), futsal (*), gimnasia rítmica (*), gimnasia trampolín, golf, judo (*), pelota vasca, pentatlón moderno (*), remo, skateboarding, tenis, tenis de mesa (*), triatlón (*), vóley playa, vóley sala Jueves 4 diciembre Balonmano, béisbol, bowling (*), boxeo, cricket, ecuestre, gimnasia rítmica (*), gimnasia trampolín (*), golf, karate, natación artística (*), pelota vasca, remo, rugby 7, skateboarding (*), tenis (*), tenis de mesa, vóley playa, vóley sala, wushu Viernes 5 diciembre Aguas abiertas, balonmano, béisbol (*), bowling (*), ciclismo de ruta (*), cricket, ecuestre (*), golf (*), kickboxing, karate, natación artística, pelota vasca, rugby 7, tenis (*), tenis de mesa (*), triatlón, vóley playa, vóley sala, wushu (*) Sábado 6 diciembre Balonmano (*), cricket, gimnasia aeróbica, kickboxing, karate, patinaje de velocidad (*), remo coastal *), rugby 7, tenis, vóley playa, vóley sala Domingo 7 diciembre Gimnasia aeróbica (*), karate, kickboxing, patinaje de velocidad (*), vóley playa (*), vóley sala (*)