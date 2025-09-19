Kimberly García bate el récord nacional peruano de 20 kilómetros marcha

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

La peruana Kimberly García León batió este sábado, con un tiempo de 1h26:22 en los 20 kilómetros marcha de los Mundiales de atletismo de Tokio, en los que fue quinta, el récord nacional de la distancia.

La atleta de Huancayo, de 31 años y doble campeona del mundo de 20 y 35 kilómetros en Eugene 2022, batió su propio récord nacional peruano, que poseía desde el 3 de junio de 2023 en el Gran Premio Cantones de La Coruña (España) con 1h26:40. EFE