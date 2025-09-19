Kimberly García bate el récord nacional peruano de 20 kilómetros marcha

La atleta de Huancayo, de 31 años, terminó quinta en los 20 kilómetros marcha de los Mundiales de atletismo de Tokio.
La peruana Kimberly García León batió este sábado, con un tiempo de 1h26:22 en los 20 kilómetros marcha de los Mundiales de atletismo de Tokio, en los que fue quinta, el récord nacional de la distancia.
La atleta de Huancayo, de 31 años y doble campeona del mundo de 20 y 35 kilómetros en Eugene 2022, batió su propio récord nacional peruano, que poseía desde el 3 de junio de 2023 en el Gran Premio Cantones de La Coruña (España) con 1h26:40. EFE