Últimas Noticias
Podcasts Videos
Calculadora liga 1 Concursos RPP
Videos
Buscar
Reproduciendo
RPP Noticias
Estás escuchando Estás escuchando En vivo En vivo
 
00:00 / 00:00
Lima
89.7 FM /730 AM
Ver programación
Arequipa
102.3 FM / 1170 AM
Ver programación
Chiclayo
96.7 FM / 870 AM
Ver programación
Huancayo
97.3 FM / 1140 AM
Ver programación
Trujillo
90.9 FM / 790 AM
Ver programación
Piura
103.3 FM / 920 AM
Ver programación
Cusco
93.3 FM
Ver programación
Cajamarca
100.7 FM / 1130 AM
Ver programación
La información más relevante de la actualidad al momento
Actualizado hace 0 minutos
Informes RPP
Informes RPP
El boom inmobiliario y el impacto en distritos de la capital
EP 1327 • 05:45
Entrevistas ADN
Entrevistas ADN
Fuerza Popular responde a demanda de Fiscal de la Nación y niega vínculos con grupos violentos
EP 1870 • 16:26
RPP Data
RPP Data
Santa Rosa: distrito fronterizo exige confirmación oficial sobre sus primeras elecciones municipales
EP 293 • 04:01

Kimberly García bate el récord nacional peruano de 20 kilómetros marcha

Kimberly García bate el récord nacional peruano de 20 kilómetros marcha
Kimberly García bate el récord nacional peruano de 20 kilómetros marcha | Fotógrafo: KIYOSHI OTA
Agencia EFE

por Agencia EFE

·

La atleta de Huancayo, de 31 años, terminó quinta en los 20 kilómetros marcha de los Mundiales de atletismo de Tokio.

Todas las noticias en tu celular
¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

La peruana Kimberly García León batió este sábado, con un tiempo de 1h26:22 en los 20 kilómetros marcha de los Mundiales de atletismo de Tokio, en los que fue quinta, el récord nacional de la distancia.

La atleta de Huancayo, de 31 años y doble campeona del mundo de 20 y 35 kilómetros en Eugene 2022, batió su propio récord nacional peruano, que poseía desde el 3 de junio de 2023 en el Gran Premio Cantones de La Coruña (España) con 1h26:40. EFE

Video recomendado
Tags
Kimberly García

Más sobre Más Deportes

Lo más leído

Últimas noticias

Contenido promocionado

Taboola
SIGUIENTE NOTA