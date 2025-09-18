Kimberly García en el Mundial de Atletismo 2025: ¿cuándo compite y dónde ver EN VIVO los 20 km marcha?

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Kimberly García EN VIVO: compite este viernes 19 de septiembre en la final de marcha atlética femenina 20 kilómetros en Tokio (Japón). En la pista también estarán Evelyn Inga y Mary Luz Andía representando al Perú en el Mundial de Atletismo 2025. El evento comenzará a las 5:30 p.m. (hora peruana). Todos los detalles del encuentro los encontrarás en la página web RPP.pe.

Kimberly García cruzó la meta en el décimo lugar de los 35 km de marcha. Tras sostenerse junto al pelotón líder por más de la mitad de la competencia, la huancaína bajó el ritmo y fue alejándose del podio, incluso con una marca lejana a la que mejor tenía en la temporada.

Para su segunda prueba, en los 20 km, la dos veces campeona mundial buscará la revancha en una modalidad donde otra vez aparece la española María Pérez como la máxima candidata a quedarse con el oro.

Junto a Kimberly García, la delegación peruana estará representada por las olímpicas Evelyn Inga y Mary Luz Andía.

Evelyn Inga es actualmente la número 6 del ranking mundial y llega a esta prueba buscando ser la sorpresa luego de conseguir el diploma olímpico en París 2024.

¿Cuándo y a qué hora es la prueba femenina de marcha atlética 20km en el Mundial de Atletismo 2025?

La final de 20 km de marcha atlética femenina se realizará el viernes 19 de septiembre en los alrededores del Estadio Nacional de Japón, en Tokio. La prueba se llevará a cabo desde las 5:30 p.m. (horario peruano).

¿Quiénes son las peruanas en la prueba de marcha atlética 20km en el Mundial de Atletismo 2025?

Kimberly García --> #5 ranking World Athletics

Evelyn Inga --> #6 ranking World Athletics



Mary Luz Andía --> #17 ranking World Athletics



¿Dónde ver la prueba de marcha atlética 20km EN VIVO en el Mundial de Atletismo 2025?

El Campeonato Mundial de Atletismo podrá seguirse EN DIRECTO en la web de World Athletics. En Brasil, el evento se verá por SporTV y Globo Play, en Estados Unidos por Peacock y CNBC, mientras que en España va mediante Eurosport, Teledeporte y RTVE Play. Todos los detalles de la participación peruana los tendrás en RPP.pe.

¿Cómo le ha ido a Kimberly García en la marcha atlética en los Mundiales de Atletismo?

Perú cuenta con tres medallas en la historia del Mundial de Atletismo, todas conseguidas por Kimberly García. En Eugene 2022, la huancaína se convirtió en gran protagonista al ganar el oro de los 35 km y 20 km de marcha atlética. Para el año siguiente, en Budapest, se colgó la plata en 35 km de marcha.

En Beijing 2015 no pudo completar la competencia, en Londres 2017 terminó en séptimo lugar y no acudió a Doha 2019 por lesión.