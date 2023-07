Con Kimberly García: IPD otorgó Laureles Deportivos del Perú a diez deportistas y paradeportistas

El Instituto Peruano del Deporte (IPD) entregó los Laureles Deportivos del Perú, en el grado de Gran Cruz y Gran Oficial, a diez deportistas y paradeportistas por sus logros a nivel internacional, durante una ceremonia realizada en la explanada del Estadio Nacional.

Kimberly García (atletismo), Jean Paul De Trazegnies (vela), Renzo Sanguineti (vela), Shoely Mego (pesas), Itzel Delgado (tabla), Cristopher Tevez (billar), Pilar Jáuregui (parabádminton), Giuliana Poveda (parabádminton), Nilton Quispe (parabádminton) y Rubí Fernández (parabádminton) son los deportistas que en adelante tendrán sus nombres grabados en el frontis del Estadio Nacional.

Los Laureles Deportivos del Perú son la máxima recompensa honorífica que el país brinda a quienes se han distinguido de manera excepcional en la práctica, labor o dirección del deporte. Entre las gestas de los representantes nacionales destaca el bicampeonato mundial obtenido por la marchista Kimberly García el año pasado en Estados Unidos.

Pilar Jáuregui ganó el Mundial de Parabádminton 2022

Laureles Deportivos en grado Gran Cruz

Esta distinción se entrega a los deportistas que hayan obtenido un récord mundial, título de campeón mundial en la categoría de la más alta jerarquía, un récord olímpico o medalla de oro en los Juegos Olímpicos.

Los Laureles Deportivos en grado Gran Cruz fueron otorgados para Kimberly García por la obtención de dos medallas de oro en el World Athletics Championship, realizado en julio del 2022.

Pilar Jáuregui también fue condecorada por ser campeona en BWF Parabádminton World Championship 2022, en la modalidad WS-WH2. En el grado Gran Cruz fueron galardonadas Rubí Fernández y Giuliana Poveda, de bádminton, por la medalla de oro BWF Parabádminton World Championship 2022, en la especialidad WD-WH2.

Laureles Deportivos en grado Gran Oficial

Esta categoría va dirigida a los deportistas que hayan obtenido segundo o tercer lugar en campeonatos mundiales en la categoría de la más alta jerarquía.

Los Laureles Deportivos en grado Gran Oficial fueron entregados a Jean Paul de Trazegnies por la medalla de plata en el Campeonato Mundial de Sunfish 2021. A Renzo Sanguineti por el segundo lugar conseguido en el 2019 International Sunfish Class Association World Championship.

Shoely Mego fue reconocida por obtener la medalla de bronce en IWF World Championships, en Bogotá durante diciembre pasado. Itzel Delgado distinguido por la plata en el World Stand Up and Paddleboard Championships, en la modalidad Sup Race.

Cristopher Tevez recibió el grado Gran Oficial por el subcampeonato en el Campeonato Mundial de Bola 10 en Estados Unidos. Pilar Jáuregui por el segundo lugar en el BWF Para Badminton World Championship 2022, en la especialidad XFD-WH1-WH2.

Giuliana Poveda obtuvo dos veces los Laureles Deportivos Gran Oficial por la medalla de plata en BWF Para Badminton World Championship 2022, modalidad XD-SH6, y por la plata en BWF Para Badminton World Championship 2022, categoría WS-SH6.

Nilton Quispe también fue reconocido, por el subcampeonato en BWF Para Badminton World Championship 2022, especialidad XD-SH6, en Tokio.

