¿Cuál es la historia de las Air Jordan y cómo volvieron billonario a Michael Jordan?

Estas zapatillas revolucionaron el mercado del calzado, el marketing deportivo y la vida de la estrella de la NBA.

Según la revista Forbes, la fortuna que llegó acumular Michael Jordan hasta el 2023 fue de nada menos que U$D 3 000 millones. Dicha cifra le permite ubicarse en el puesto 379 de las personas más poderosas en el mundo, tomando en consideración sus cifras económicas.

Reside en Florida y tiene 60 años, un matrimonio con la ex modelo Yvette Prieto, cinco hijos, además de un sinnúmero de propiedades. A nivel deportivo, es considerado como el basquetbolista más importante de todos los tiempos. En sus estadísticas registra haber ganado 6 veces el título de la NBA, así como dos medallas de Oro en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 1984 y Barcelona 1982, en donde formó parte del Dream Team.

Pero, ¿qué es lo que alimenta la fortuna que acumula Michael Jordan año tras año? Básicamente su imagen, la cual le ha valido hasta la fecha para que Nike haga un imperio con las famosas Air Jordan.

La sociedad de Nike con Jordan

Después de varias negociaciones, Nike y Michael Jordan firmaron un acuerdo y salieron al mercado con las Air Jordan I un 1 de abril de 1985. Según se pudo conocer en el documental de Netflix, The Last Dance, Jordan no tenía mucha confianza en Nike, ya que la marca todavía era muy joven en el mercado. Pero fue su madre, Deloris Jordan, fue quien influenció para que diera la firma en el acuerdo más importante de toda su carrera. "Me dijo: ‘Vas a ir a escucharlos. Aunque no te guste, vas a ir a escucharlos’”, recordó el mismo Jordan.

Luego, el ejecutivo de Nike, Sonny Vaccaro, confirmó que sí, la única forma de llegar a Michael Jordan era por intermedio de su familia, por lo que al inicio fue complejo cerrar el acuerdo. “Jordan tenía claro que no quería irse con Nike. Queríamos convencerle de que esa compañía todavía joven era capaz de hacer algo que no se había hecho nunca antes. Después de la primera reunión, tuve claro que la manera de llegar a él era a través de su familia. Michael solo escuchaba a su familia, en especial a su madre”, indicó.

Y así fue. Si bien no estaba tan decidido, Jordan llegó a un acuerdo que le permitió ganar el 5% de las ventas anuales. Salieron al mercado el 1 de abril de 1985, cuando Jordan recién estaba debutando en la NBA. Al inicio, los primeros 100 mil pares que salieron a la venta costaban casi U$D 65. Fue aumentando el precio gracias a que Jordan iba creciendo como deportista, al punto que ese año llegaron a venderse nada menos que 1,5 millones de pares.

"Cuando firmamos el acuerdo, Nike esperaba vender U$D 3 millones en Air Jordans al final del cuarto año. En el primer año, vendimos 26 millones de dólares”, explicó Peter Falk, quien fue agente de Jordan también en el documental ‘The Last Dance’.

¿Cómo marcaron diferencia en el mercado?

Según lo explicó el mismo diseñador de las zapatillas, Peter Moore, en su libro Peter Moore: A Portfolio, fueron los colores que empleó. "Antes, el 99% de las zapatillas eran blancas o negras, así que decidí diseñar una zapatilla que aceptara bien el color. Y los colores fueron el rojo, el negro y el blanco", sostiene. Hay que tomar en cuenta que ambos colores son los que representan a los Chicago Bulls, equipo al que Jordan pertenecía por esos días.

Revolución del marketing deportivo

Está claro que desde muy joven Michael Jordan fue un tipo que pensó en su futuro y el de su familia. Por ello es que dentro de los acuerdos que estableció con la firma deportiva fue recibir un porcentaje por cada par que se vendiera, lo que en el primer año sumó un total de U$D 2,5 millones. Por ejemplo, según la revista Esquire, solo el año pasado las ventas de las Air Jordan llegaron a U$D 5 000 millones, lo que supuso una ganancia bruta para Jordan de nada menos que U$D 150 millones, cifra que es casi el doble de los U$D 86,7 millones que amasó durante toda su carrera en la NBA.

Jordan y los 90s

La popularidad de esta marca es tal que en 1997 decidió abrir su propia franquicia, en donde no solo venden zapatillas, sino sudaderas, calcetines, entre otros.

Unas de las zapatillas más deseadas por los seguidores son las Air Jordan 11 Low Space Jam, las cuales se hicieron famosas por haber aparecido en Space Jam, película que protagonizó el ícono de la NBA. Y hoy, después de 25 años, llegarán al mercado este 2024.