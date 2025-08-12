¡Vuelve la NBA! Thunder vs. Rockets y Lakers vs. Warriors inaugurarán la temporada 2025-2026

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

La NBA confirmó que la temporada 2025-2026 de la liga norteamericana de baloncesto iniciará el próximo martes, 21 de octubre, con dos auténticos partidazos.

El primer juego será a las 6:30 p.m. (hora peruana) entre Oklahoma City Thunder, vigentes campeones de la NBA, frente a los Houston Rockets.

Antes de este partido, se realizará la tradicional ceremonia de entrega de sus anillos de campeón a los Thunder, así como izamiento de la banderola del título obtenido la temporada pasada.

Este encuentro también marca el debut de la leyenda Kevin Durant con los Rockets, hecho que ha generado gran expectativa entre los fanáticos de la NBA.



Curry vs. LeBron

A las 9:00 p.m. (hora peruana), se disputará el segundo partido de la jornada, entre Golden State Warriors y Los Angeles Lakers.

Este duelo es muy esperado, ya que enfrentará a los legendarios Stephen Curry y LeBron James, que pese a su veteranía siguen manteniendo vigencia en la liga estadounidense.

Pero no son las únicas estrellas que desfilarán en el Chase Center de San Francisco: el esloveno Luka Doncic (Lakers) y Jimmy Butler (Warriors) también acaparan la atención de la prensa y fanáticos de la NBA.

