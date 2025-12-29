Catherine Flood, jugadora de Universitario, denunció amenazas de muerte tras triunfo ante Regatas

A tan solo una fecha del final de la primera etapa de la Liga Peruana de Vóley 2025-26, Universitario derrotó 3-1 a Regatas Lima en el distrito de Villa El Salvador.

Sin embargo, tras el cotejo en el Polideportivo Lucha Fuentes el último domingo, la jugadora estadounidense de Universitario de Deportes, Catherine Flood, denunció amenazas de muerte. Así lo indicó por medio de su cuenta oficial en Instagram.

"Para las personas en mis mensajes enviándome amenazas de muerte: somos atletas, somos humanos, no somos perfectos", sostuvo Flood, quien cumple su primera temporada con la camiseta de Universitario en el vóley de élite peruano, en la citada red social.

La publicación de Catherine Flood en sus redes sociales.Fuente: @catfl00d

La versión de parte de Catherine Flood

Posteriormente, la norteamericana agregó que "Espero no le hagan esto a nadie más".

La publicación de la jugadora se volvió viral rápidamente. Los hinchas de la 'U' lamentaron que tenga que pasar por dicha situación a tan solo días de acabar el año 2025.

Hay que tener en cuenta que, por otra parte, Catherine Flood fue elegida como la mejor jugadora en el partido que Universitario derrotó a la tienda de Regatas.

Por ejemplo, a lo largo de los cuatro sets, la estadounidense tuvo 27 puntos, cinco bloqueos y dos anotaciones por medio de 'aces'. Es clara titular en la 'U' y parte fundamental del proyecto que dirige el entrenador español Francisco Hervás.

Tabla de posiciones de la Liga Peruana de Vóley 2025-26

Fecha #10

# EQUIPO PJ PG PP SETS PUNTOS 1. Alianza Lima* 10 9 1 28:5 27 2. San Martín 10 9 1 29:11 27 3. Universitario 10 8 2 26:10 24 4. Deportivo Géminis 10 6 4 21:16 17 5. Regatas Lima 10 6 4 22:16 16 6. Atlético Atenea 10 6 4 20:19 16 7. Circolo Sportivo Italiano 10 5 5 20:21 15 8. Olva Latino 10 4 6 15:24 9 9. Rebaza Acosta 10 3 7 13:23 11 10. Kazoku No Perú 10 2 8 10:26 7 10. Deportivo Soan 10 1 9 13:27 7 12. Deportivo Wanka 10 1 9 6:28 4

*Alianza Lima mantiene su puntaje a la espera de la decisión de la Comisión de Apelaciones sobre el encuentro con Universitario.

Programación de la fecha 10 de la primera etapa de la Liga Peruana de Vóley

Sábado 3 de enero

2:30 p.m. | San Martín vs. Kazoku No Perú

5:00 p.m. | Circolo vs. Géminis

7:00 p.m. | Universitario vs. Wanka

Domingo 4 de diciembre

12:30 p.m. | Deportivo Soan vs. Olva Latino

3:00 p.m. | Atenea vs. Rebaza Acosta

5:00 p.m. | Alianza Lima vs. Regatas