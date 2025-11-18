Patrick Beverley, exfigura de la NBA, fue detenido en EE.UU.: esto es lo que se sabe del caso

Patrick Beverley, exjugador de la NBA, fue arrestado el pasado fin de semana en Texas, acusado de perpetrar una agresión grave contra un miembro de su familia, según reportaron diversos medios estadounidenses.

El exbasquetbolista, de 37 años, estuvo detenido varias horas en la oficina del Sheriff del condado de Fort Bend, hasta que salió en libertad tras pagar una fianza de 40 mil dólares.

Este martes, el portal TMZ reveló detalles del arresto del exjugador de la NBA. Según el medio estadounidense, que citó documentos oficiales del proceso; la hermana de Patrick Beverley denunció haber sido estrangulada y golpeada en un ojo por el exjugador.

De acuerdo con su versión, Beverley la regañó por haber salido de casa sin permiso para ver a su novio, tras lo cual la agarró del cuello con ambas manos y la levantó del suelo.

Según lo expresado a las autoridades, la supuesta agresión de Beverley le causó dolor y una sensación de falta de aire que duró entre 20 y 30 segundos.

La hermana declaró, además, que Patrick Beverley la sacó del dormitorio agarrándola del cuello y la estrelló contra las paredes de la sala, para posteriormente recostarla en el sofá y darle un puñetazo en el ojo izquierdo.

El portal TMZ indicó que, según las autoridades, la joven presentaba marcas en el cuello y petequias (puntos rojos) en los ojos.



“No crean todo lo que ven en internet”

A las horas de hacerse pública su detención, Patrick Beverley se pronunció en redes sociales, exhortando a sus seguidores a no creer en “todo lo que ven en internet”.

Letitia Quinones-Hollins, abogada del exbasquetbolista, declaró al portal TMZ que su patrocinado “no tiene antecedentes penales”.

“Quiere muchísimo a su hermana pequeña, una joven menor de edad. Por eso, cuando la encontró inesperadamente sola en casa con un joven de 18 años en plena noche, era comprensible que se preocupara, como cualquier hermano”, refirió la letrada.

“Sin embargo, no creemos que lo que sucedió después ocurriera como se ha descrito y esperamos tener la oportunidad de presentar los hechos ante el tribunal”, agregó.

Patrick Beverley jugó 12 años en la NBA, defendiendo a diversos equipos de la élite del baloncesto estadounidense. En julio de 2024, dejó la liga norteamericana para fichar por el Hapoel Tel Aviv, de Israel, club del que se desvinculó en febrero pasado.

