Preocupación en la NBA: Nikola Topic, campeón con los Oklahoma City Thunder, sufre cáncer testicular

Preocupación en la NBA. El base serbio Nikola Topic, campeón con los Oklahoma City Thunder, sufre cáncer testicular, por lo que ya ha empezado un tratamiento.

Sam Presti, mánager de los Thunder, confirmó el diagnóstico del jugador serbio, de 20 años, quien se mantendrá alejado de las canchas por un tiempo indefinido.

Según explicó el directivo, Topic se sometió a un procedimiento médico durante la pretemporada de la NBA y los resultados arrojaron que padecía cáncer de testículo.

Presti adelantó que el base ya ha comenzado un tratamiento de quimioterapia. “Somos extremadamente positivos respecto a su actitud ante esta situación”, manifestó el mandamás de los actuales campeones de la NBA.

“Es importante saber que el cáncer testicular es la forma de cáncer con mayor tasa de curación entre los hombres”, concluyó.

Al cierre de esta nota, el jugador no se ha pronunciado oficialmente sobre su diagnóstico, ni ante la prensa ni a través de sus redes sociales oficiales.



Sam Presti gives medical update on Nikola Topić pic.twitter.com/dWD0BANp2Z — OKC THUNDER (@okcthunder) October 30, 2025

Nikola Topic, campeón sin jugar

El primer título de los Oklahoma City Thunder en la NBA trajo consigo un hecho inédito en la liga estadounidense. Y es que Nikola Topic se convirtió en el primer basquetbolista en la historia de la NBA en salir campeón sin jugar un solo minuto.

Resulta que el base balcánico se pasó lesionado gran parte de la temporada, por lo que no tuvo chances de jugar para los Oklahoma City Thunder.

Nikola Topic fue formado en el Estrella Roja de Belgrado, pasando por diversos equipos de su natal Serbia, antes de llamar la atención de la NBA, que lo convocó para participar en el Draft del 2024.

El balcánico fue fichado por los Thunder como uno de los prospectos más prometedores de la NBA. Sin embargo, Topic no pudo debutar en la liga debido a una lesión en la rodilla que requería una intervención quirúrgica.

Por esta razón, el joven serbio no pudo jugar en la temporada, pero integró la plantilla que a la postre salió campeona de la NBA el pasado mes de junio, tras derrotar a los Indiana Pacers en siete juegos.