Gigante de la NBA Pavel Podkolzin salió del retiro y se ha convertido en el futbolista más alto de la historia

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

A los 40 años, el exbasquetbolista ruso Pavel Podkolzin decidió salir del retiro para debutar como futbolista profesional, un hecho que ha causado gran revuelo en redes sociales, debido a la envergadura del otrora gigante de la NBA.

Esta semana, Podkolzin jugó su primer partido con el FK Amkal por la Copa de Rusia: fue una trabajada victoria 1-0 sobre el FC Kaluga, en el Stadion Sputnik, que le permitió avanzar a la siguiente instancia del certamen.

Si bien Pavel Podkolzin no logró anotar, su mera presencia atrajo la atención de los aficionados. Con 2.26 m., era claramente el jugador más alto del campo, sacando mucha ventaja no solo a sus compañeros, sino especialmente a sus rivales.

Fotos y videos del debut de Podkolzin rápidamente se volvieron virales en redes sociales, donde se destacaba la impresionante envergadura del exbasquetbolista y la diferencia de tamaño con los demás jugadores en el campo de juego.

“El jugador de fútbol más alto del mundo reunió toda la atención. Gracias a Pavel Podkolzin por aceptar nuestra propuesta. Creemos que tu debut en el fútbol profesional fue un éxito”, resaltó el FK Amkal en sus redes sociales.

El cuadro ruso remarcó que Podkolzin ha hecho historia, al convertirse en el futbolista profesional más alto de la historia. “Es un récord mundial, que es poco probable que se rompa”, sentenció.



Pavel Podkolzin, gigante de la NBA

Nacido en 15 de enero de 1985, en la extinta Unión Soviética; Pavel Podkolzin inició su carrera basquetbolística en el Lokomotiv Novosibirsk, en 2021; tras lo cual fichó por el Metis Varese de Italia.

En 2004, dio su salto a la NBA. Fue drafteado por el Utah Jazz, pero inmediatamente traspasado a los Dallas Mavericks, donde jugó dos temporadas, aunque sin mayor éxito.

Con su 2.26 m. de estatura, el ruso es considerado hasta la fecha uno de los jugadores más altos en haber jugado en la NBA.

Durante su etapa en Dallas Mavericks, compartió vestuario con la leyenda alemana Dirk Nowitzki.

