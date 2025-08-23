Últimas Noticias
Podcasts Videos
Calculadora liga 1 Concursos RPP
Videos
Buscar
Reproduciendo
RPP Noticias
Estás escuchando Estás escuchando En vivo En vivo
 
00:00 / 00:00
Lima
89.7 FM /730 AM
Ver programación
Arequipa
102.3 FM / 1170 AM
Ver programación
Chiclayo
96.7 FM / 870 AM
Ver programación
Huancayo
97.3 FM / 1140 AM
Ver programación
Trujillo
90.9 FM / 790 AM
Ver programación
Piura
103.3 FM / 920 AM
Ver programación
Cusco
93.3 FM
Ver programación
Cajamarca
100.7 FM / 1130 AM
Ver programación
La información más relevante de la actualidad al momento
Actualizado hace 0 minutos
Reflexiones del evangelio
Reflexiones del evangelio
Domingo 24 de agosto | "Esfuércense por entrar por la puerta estrecha. Les digo que muchos intentarán entrar y no podrán"
EP 1057 • 12:33
Espacio Vital
Espacio Vital
Cáncer sin guía: los vacíos que ponen en riesgo tu tratamiento
EP 618 • 24:26
Informes RPP
Informes RPP
Día del Café Peruano: el reto de conquistar el mercado local e internacional
EP 1322 • 03:43

Gigante de la NBA Pavel Podkolzin salió del retiro y se ha convertido en el futbolista más alto de la historia

Videos y fotos de Pavel Podkolzin se han vuelto virales en redes sociales.
Videos y fotos de Pavel Podkolzin se han vuelto virales en redes sociales. | Fuente: Instagram / @amkal_official_
Fernando Chuquillanqui

por Fernando Chuquillanqui

·

Con 2.26 m., Pavel Podkolzin debutó esta semana con el FK Amkal. Su equipo ganó 1-0 al FC Kaluga, por la Copa de Rusia.

Todas las noticias en tu celular
¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

A los 40 años, el exbasquetbolista ruso Pavel Podkolzin decidió salir del retiro para debutar como futbolista profesional, un hecho que ha causado gran revuelo en redes sociales, debido a la envergadura del otrora gigante de la NBA.

Esta semana, Podkolzin jugó su primer partido con el FK Amkal por la Copa de Rusia: fue una trabajada victoria 1-0 sobre el FC Kaluga, en el Stadion Sputnik, que le permitió avanzar a la siguiente instancia del certamen.

Si bien Pavel Podkolzin no logró anotar, su mera presencia atrajo la atención de los aficionados. Con 2.26 m., era claramente el jugador más alto del campo, sacando mucha ventaja no solo a sus compañeros, sino especialmente a sus rivales.

Fotos y videos del debut de Podkolzin rápidamente se volvieron virales en redes sociales, donde se destacaba la impresionante envergadura del exbasquetbolista y la diferencia de tamaño con los demás jugadores en el campo de juego.

“El jugador de fútbol más alto del mundo reunió toda la atención. Gracias a Pavel Podkolzin por aceptar nuestra propuesta. Creemos que tu debut en el fútbol profesional fue un éxito”, resaltó el FK Amkal en sus redes sociales.

El cuadro ruso remarcó que Podkolzin ha hecho historia, al convertirse en el futbolista profesional más alto de la historia. “Es un récord mundial, que es poco probable que se rompa”, sentenció.

Pavel Podkolzin, gigante de la NBA

Nacido en 15 de enero de 1985, en la extinta Unión Soviética; Pavel Podkolzin inició su carrera basquetbolística en el Lokomotiv Novosibirsk, en 2021; tras lo cual fichó por el Metis Varese de Italia.

En 2004, dio su salto a la NBA. Fue drafteado por el Utah Jazz, pero inmediatamente traspasado a los Dallas Mavericks, donde jugó dos temporadas, aunque sin mayor éxito.

Con su 2.26 m. de estatura, el ruso es considerado hasta la fecha uno de los jugadores más altos en haber jugado en la NBA.

Durante su etapa en Dallas Mavericks, compartió vestuario con la leyenda alemana Dirk Nowitzki.

Te recomendamos

Video recomendado
Tags
Pavel Podkolzin NBA Fútbol Rusia Baloncesto

Más sobre Más Deportes

Lo más leído

Últimas noticias

Contenido promocionado

Taboola
SIGUIENTE NOTA