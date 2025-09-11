Perú en el ISA World Surfing Games 2025 EN VIVO: mira la participación de la delegación peruana en el sexto día de competencia

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Perú en los ISA World Surfing Games (WSG) 2025 EN VIVO: sigue la transmisión del sexto día de la competencia internacional de surf donde el Team Perú se encuentra entre los países candidatos a quedarse con la corona. El evento se llevará a cabo en el Surf City El Salvador, desde las 8:00 a.m. hora peruana, y será transmitido EN DIRECTO por la página web y el canal de YouTube del isasurf. También podrás seguir el minuto a minuto por RPP.pe.

El equipo peruano está conformado por Alonso Correa, Lucca Mesinas, Lucas Pérez Del Solar, Sol Aguirre, Arena Rodríguez y Daniella Rosas. Para el sexto día de competición, todos, tienen chances de seguir en carrera, salvo Del Solar, quien disputará el repechaje.

De seguir todos en carrera, sería el único, a la espera de lo que haga Estados Unidos y Australia, de tener a su team completo dentro del torneo.

Peruanos en el ISA World Surfing Games 2025 | Día seis: 11 de septiembre

Mujeres

Ronda 4

Heat 2

Competidor Mejor puntaje Segundo mejor puntaje Total Sol Aguirre (Perú) 4.50 3.17 7.67 Eden Walla (Estados Unidos) 4.37 3.77 8.14 Sally Fitzgibbons (Australia)* 6.67 5.70 12.37 Arena Rodríguez (Perú)* 5.83 4.57 10.40

*Clasifican a la quinta ronda

Heat 3

Competidor Mejor puntaje Segundo mejor puntaje Total Lucía Indurain (Argentina) 5.00 3.27 8.27 Ellie Harrison (Australia)* 5.50 3.00 8.50 Daniella Rosas (Perú)* 6.43 5.33 11.76 Kiara Goold (Francia) 4.17 0.87 5.04

*Clasifican a la quinta ronda





Hombres

Ronda 5

Heat 1

Competidor Mejor puntaje Segundo mejor puntaje Total Alonso Correa (Perú) 8.00 5.30 13.30 Kian Martin (Suecia) 5.50 4.00 9.50 Franco Radziunas (Argentina) 6.83 4.77 11.90 Douglas Silva (Brasil) 8.47 4.83 13.30

*Clasifican a la sexta ronda

Heat 3

Kauli Vaast (Francia)

Teva Bouchgua (Marruecos)

Dane Henry (Australia)

Lucca Mesinas (Perú)

Repechaje 4

Heat 2

Lucas Pérez del Solar (Perú)

Maximiliano Sáenz (Ecuador)

Khalil Da Silva (Italia)

Tomici Tuitavuki (Fiji)