Últimas Noticias
Podcasts Videos
Calculadora liga 1 Concursos RPP
Videos
Buscar
Reproduciendo
RPP Noticias
Estás escuchando Estás escuchando En vivo En vivo
 
00:00 / 00:00
Lima
89.7 FM /730 AM
Ver programación
Arequipa
102.3 FM / 1170 AM
Ver programación
Chiclayo
96.7 FM / 870 AM
Ver programación
Huancayo
97.3 FM / 1140 AM
Ver programación
Trujillo
90.9 FM / 790 AM
Ver programación
Piura
103.3 FM / 920 AM
Ver programación
Cusco
93.3 FM
Ver programación
Cajamarca
100.7 FM / 1130 AM
Ver programación
La información más relevante de la actualidad al momento
Actualizado hace 0 minutos
Reflexiones del evangelio
Reflexiones del evangelio
Jueves 11 de agosto | "Traten a los demás como quieren que ellos los traten"
EP 1075 • 12:26
Entrevistas ADN
Entrevistas ADN
Ministro Malavar dice que fue metáfora su expresión “extrañamos a nuestros delincuentes"
EP 1865 • 23:52
Informes RPP
Informes RPP
El periodismo en la mira: autoridades buscan intervenir al derecho de informar
EP 1324 • 05:03

Perú en el ISA World Surfing Games 2025 EN VIVO: mira la participación de la delegación peruana en el sexto día de competencia

Team Perú en el ISA Surfing: sexto día de competencia
Team Perú en el ISA Surfing: sexto día de competencia | Fuente: X | Fotógrafo: @ipdperu
Erick Chavez

por Erick Chavez

·

Sigue AQUÍ el minuto a minuto de la participación peruana en el ISA World Surfing Games 2025, que ya se encuentra en su sexto día de competencia.

Todas las noticias en tu celular
¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Perú en los ISA World Surfing Games (WSG) 2025 EN VIVO: sigue la transmisión del sexto día de la competencia internacional de surf donde el Team Perú se encuentra entre los países candidatos a quedarse con la corona. El evento se llevará a cabo en el Surf City El Salvador, desde las 8:00 a.m. hora peruana, y será transmitido EN DIRECTO por la página web y el canal de YouTube del isasurf. También podrás seguir el minuto a minuto por RPP.pe.

El equipo peruano está conformado por Alonso Correa, Lucca Mesinas, Lucas Pérez Del Solar, Sol Aguirre, Arena Rodríguez y Daniella Rosas. Para el sexto día de competición, todos, tienen chances de seguir en carrera, salvo Del Solar, quien disputará el repechaje. 

De seguir todos en carrera, sería el único, a la espera de lo que haga Estados Unidos y Australia, de tener a su team completo dentro del torneo.

Únete al Club FCC y gana premios todas las semanas

¡ÚNETE AL CLUB FCC AHORA! VIVE EXPERIENCIAS ÚNICAS Y EXCLUSIVAS. Gana camisetas oficiales, tours a estadios y mucho más.

QUIERO UNIRME AL CLUB

Peruanos en el ISA World Surfing Games 2025 | Día seis: 11 de septiembre

Mujeres

Ronda 4

Heat 2

CompetidorMejor puntajeSegundo mejor puntajeTotal

Sol Aguirre (Perú)

4.503.177.67

Eden Walla (Estados Unidos)

4.373.778.14

Sally Fitzgibbons (Australia)*

6.675.7012.37

Arena Rodríguez (Perú)*

5.834.5710.40

*Clasifican a la quinta ronda

Heat 3

CompetidorMejor puntajeSegundo mejor puntajeTotal

Lucía Indurain (Argentina)

5.003.278.27

Ellie Harrison (Australia)*

5.503.008.50

Daniella Rosas (Perú)*

6.435.3311.76

Kiara Goold (Francia)

4.170.875.04

*Clasifican a la quinta ronda


Hombres

Ronda 5

Heat 1

CompetidorMejor puntajeSegundo mejor puntajeTotal

Alonso Correa (Perú)

8.005.3013.30

Kian Martin (Suecia)

5.504.009.50

Franco Radziunas (Argentina)

6.834.7711.90

Douglas Silva (Brasil)

8.474.8313.30

*Clasifican a la sexta ronda

Heat 3

  • Kauli Vaast (Francia)
  • Teva Bouchgua (Marruecos)
  • Dane Henry (Australia)
  • Lucca Mesinas (Perú)

Repechaje 4

Heat 2

  • Lucas Pérez del Solar (Perú)
  • Maximiliano Sáenz (Ecuador)
  • Khalil Da Silva (Italia)
  • Tomici Tuitavuki (Fiji)
¡Mira RPP en YouTube!

Noticias, entretenimiento en vivo, debates intensos sobre fútbol y más. ¡Entra ya! 👇

¡Suscríbete gratis

Video recomendado
Tags
ISA World Surfing Games 2025 ISA World Surfing Games Team Perú Daniella Rosas Alonso Correa Lucca Mesinas

Más sobre Más Deportes

Lo más leído

Últimas noticias

Contenido promocionado

Taboola
SIGUIENTE NOTA