¡Vamos, Perú! Sólido arranque en los Surfcity El Salvador ISA World Surfing Games 2025

Perú busca quedar lo más alto del surf mundial.
Perú busca quedar lo más alto del surf mundial. | Fuente: @ipdperu
José Luis Blanco Pagán

por José Luis Blanco Pagán

Alonso Correa y Lucca Mesinas son los grandes exponentes de Perú, que busca recuperar el título mundial de surf por equipos. El torneo se disputará del 5 al 14 de septiembre.

La Selección Peruana de surf tuvo un inicio brillante en los Surfcity El Salvador ISA World Surfing Games 2025, logrando clasificar 6 de 6 atletas a la Ronda 3 de la competencia.

El equipo nacional está integrado por Alonso Correa Yzaga, Lucca Mesinas Novaro, Lucas Pérez del Solar Soto, Sol Aguirre Visquera, Arena Rodríguez Vargas y Daniella Rosas Vega, quienes demostraron alto nivel y determinación en las olas de El Sunzal y La Bocana.

El comando técnico está conformado por Gabriel Aramburú Aguirre, Carlos Mario Zapata Pelosi, Alejandro de la Fuente y Richard Wagner Navarrete Narro (Team Manager), encargados de la dirección deportiva y soporte integral de la delegación.

Con este sólido arranque, nuestra selección se perfila como protagonista del campeonato, reafirmando el trabajo integral en equipo entre atletas, cuerpo técnico y la Federación Deportiva Nacional de Tabla (FENTA) con el respaldo del IPD, llevando el nombre del Perú con orgullo a lo más alto del surf mundial.

Selección Peruana ISA World Surfing Games 2025 Surf Perú

