¡Vamos, Perú! Sólido arranque en los Surfcity El Salvador ISA World Surfing Games 2025

La Selección Peruana de surf tuvo un inicio brillante en los Surfcity El Salvador ISA World Surfing Games 2025, logrando clasificar 6 de 6 atletas a la Ronda 3 de la competencia.



El equipo nacional está integrado por Alonso Correa Yzaga, Lucca Mesinas Novaro, Lucas Pérez del Solar Soto, Sol Aguirre Visquera, Arena Rodríguez Vargas y Daniella Rosas Vega, quienes demostraron alto nivel y determinación en las olas de El Sunzal y La Bocana.



El comando técnico está conformado por Gabriel Aramburú Aguirre, Carlos Mario Zapata Pelosi, Alejandro de la Fuente y Richard Wagner Navarrete Narro (Team Manager), encargados de la dirección deportiva y soporte integral de la delegación.



Con este sólido arranque, nuestra selección se perfila como protagonista del campeonato, reafirmando el trabajo integral en equipo entre atletas, cuerpo técnico y la Federación Deportiva Nacional de Tabla (FENTA) con el respaldo del IPD, llevando el nombre del Perú con orgullo a lo más alto del surf mundial.

