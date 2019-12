Perú se consagra campeón del Festival Sudamericano de Ajedrez | Fuente: Perú se consagra campeón del Festival Sudamericano de Ajedrez

La selección nacional juvenil de ajedrez, conformada por estudiantes del colegio Saco Oliveros, se coronó campeón del Festival Sudamericano de la Juventud 2019 con una larga ventaja tras obtener siete medallas de oro frente a solo dos de Argentina, país anfitrión del evento, que ocupó la segunda posición.

Gonzalo Quirhuayo se coronó campeón sudamericano y con ello logró de manera directa el título de Maestro Internacional (MI), que representa un gran paso en su carrera deportiva.

Con este triunfo Gonzalo, de 17 años, sigue en ascenso en su brillante carrera iniciada desde los 7 años. El ajedrecista es pentacampeón panamericano, tricampeón sudamericano y bicampeón mundial de ajedrez blitz, entre otros galardones.

Asimismo, la reciente ganadora del panamericano de ajedrez Azumi Bravo logró la medalla de oro en la categoría sub 12, tras ganar en la final a la argentina Abril Sánchez y a la brasileña Sabrina Camargo.

Azumi logró 8.5 puntos de 9 y se consagró como la mejor ajedrecista de Sudamérica. Ella estudia en el colegio Saco Oliveros al igual que Steven Rojas y Heidy García, quienes también se coronaron campeones en la categoría Sub 16 (absoluto y femenino) y obtuvieron ambos la norma de Maestro Internacional.

Perú se consagra campeón del Festival Sudamericano de Ajedrez | Fuente: Difusión

Perú también lideró en la sub 10 femenino y absoluto con Ramalia Vizcarra y José Sánchez.



Finalmente, Stephanie Puppi ganó la medalla de oro en la categoría sub 18 femenino.



La actuación de Irina Rojas (bronce) y Jamil Reyes (plata), quienes estuvieron a un punto de alcanzar la presea dorada en la sub 8 y sub 10, con un año menos en comparación con los demás participantes de las mencionadas categorías.



En la tabla posiciones por equipo, detrás de Perú y Argentina, se ubicó Brasil, Colombia y Bolivia con una sola medalla de oro. En tanto Chile, Uruguay, Ecuador, Paraguay y Venezuela, en ese orden de mérito, no lograron ninguna presea dorada.



En total la delegación peruana obtuvo 13 preseas: 7 de oro, 2 de plata y 4 de bronce, culminando así una brillante participación que reafirma nuestro liderazgo internacional en el deporte ciencia.