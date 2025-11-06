Perú suma 16 medallas y se ubica dentro del top ten del medallero de los VI Juegos Parapanamericanos Juveniles Chile 2025

Perú superó a países como Panamá, Estados Unidos, Canadá, entre otros, en el medallero general.

La delegación peruana sigue dejando en alto el nombre del país en los VI Juegos Parapanamericanos Juveniles Chile 2025. Hasta la fecha, nuestros paradeportistas, varios de ellos integrantes del Programa de Apoyo al Deportista (PAD) del Instituto Peruano del Deporte (IPD), suman 16 medallas y se ubican dentro del top ten del medallero.



En lo que va de la competencia, los representantes nacionales suman tres medallas de oro, ocho de plata y dos de bronce, lo que ubica al Perú en el noveno puesto del medallero general, superando a países como Panamá, Estados Unidos, Canadá, entre otros.



Las medallas de oro llegaron gracias a Samuel Ormeño en los 100m y 200m T13 y Rolando Capcha en 400m T13.



Por su parte, las preseas de plata la obtuvieron Gary Ñahuero en los 400m y 800m y su guía Brayan Serna, Jesús Delgadillo en lanzamiento de disco y bala T54/56, Sabrina Linares en Jabalina y Tiziana Gonzales en los 100m y 200m.



Finalmente, el bronce llegó con la performance de Tanía García en los 100m T11, y su guía Valeria Ortiz, y Sabrina Linares también en los 100m T47.



El Comité Paralímpico del Perú, que recibe un importante apoyo y respaldo del IPD, tiene una delegación compuesta 42 paradeportistas, que participan en disciplinas como: para atletismo, parajudo, boccia, parapowerlifting, paranatación, fútbol para ciegos, tenis en silla de ruedas y paratiro con arco.