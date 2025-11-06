¿Jugará en Perú? Barcelona envió contundente respuesta sobre amistoso en diciembre

Mundo Deportivo señaló que el amistoso en Lima reportaría entre siete u ocho millones de euros.

Pese que había disposición para jugar, Barcelona tomó la decisión de no jugar en Lima en diciembre próximo para jugar un amistoso internacional frente a la Selección Peruana, informaron desde España.

Mundo Deportivo dio a conocer que el plantel de Barza no jugará este amistoso que reportaría "entre siete y ocho millones de euros al club catalán".

"Pero el club azulgrana ha descartado ya desplazarse a Sudamérica antes de Navidad y después del Villarreal-Barza, aún sin fecha y que podría disputarse el sábado 20 de diciembre", dice parte de la publicación.

La dirigencia del club azulgrana indicó que por logística no se dará el compromiso, aunque uno de los grandes motivos es por el descanso obligatorio que establece la AFE (Asociación de Futbolistas Españoles) para los futbolistas.

Marruecos una opción tras Perú

El combinado dirigido por Hansi Flick podría jugar en Marruecos. Esta posibilidad se daría debido a la distancia al país africano.

"La opción que se mantiene viva para antes de esta Navidad es la de un ‘bolo’ en Marruecos, aunque aún está por madurar, según pudo saber este diario. Juega en su contra la celebración de la Copa de África, que organiza el país marroquí a partir del 21 de diciembre. Aunque no se cierre para este año, en el Barça tienen claro que es una oferta irrechazable como la de Perú", apuntó.

"El viaje sí podría hacerse en el día saliendo por la mañana y regresando por la noche. El límite que marca la AFE es que estén de vuelta en España el 22 de diciembre a las 23.59 h", culminó.