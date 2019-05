El montañista peruano Richard Hidalgo. | Fuente: Richard Hidalgo

Richard Hidalgo falleció en una expedición en el Monte Makalu a 6.600 metros. Por ello, recordamos cuando el exitoso montañista peruano visitó las instalaciones de RPP Noticias el 16 de marzo pasado.

Hidalgo comentó que se preparaba en Ticlio (4818 msnm) para lograr escalar el Monte Makalu. “A mí Ticlio me sirve como plan de entrenamiento. Es un gran privilegio. He estado en 4.800 metros y la cumbre está a 5.200 metros y lo he subido en una hora y 45 minutos. Si vas a ritmo muy lento no entrenas porque necesitamos que el corazón bombee bastante se acostumbre a este tipo de exigencia porque las expediciones donde voy encima de 8 mil metros”, declaró en entrevista con el programa 'A todo Gol'.

Richard Hidalgo tenía en mente conseguir la hazaña de conseguir escalar las 16 montañas más altas del mundo por encima de los 8 mil metros por los 200 años de la Independencia.

“Yo estoy con un proyecto que lo empecé en el 2006 que es subir las 16 montañas arriba de 8 mil metros. La idea es ser el primer peruano y obviamente que el Perú esté en el ránking de personas que hayan logrado subir esas 14 montañas”, agregó.

“Obviamente que no es fácil, primero por el presupuesto y finalmente porque la montaña es la que decide. Yo puedo tener todo el entrenamiento del mundo, pero cuando ya estás en intento de cumbre, hace una ventisca o mal clima, entonces no puedes arriesgar porque me ha pasado varias veces que voy a una montaña y no puede hacer cumbre”, puntualizó.

Richard Hidalgo en RPP Noticias. | Fuente: RPP Noticias