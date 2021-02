Tom Brady buscará ganar nuevamente el Super Bowl. | Fuente: AFP

No lo contempla. La Liga Nacional de Fútbol Americano (NFL) no se ha planteado cancelar el Super Bowl LV entre los Kansas City Chiefs vs. Tampa Bay Buccaneers, este domingo en Tampa, por causa de la COVID-19. Así lo anunció el director ejecutivo del Sindicato de Jugadores, DeMaurice Smith.

El directivo respondió en esos términos a la hipótesis de qué haría si el mariscal de campo de los Chiefs, Patrick Mahomes, o el de los Buccaneers, Tom Brady, dieran positivo por coronavirus. "No veo ningún escenario en el que estemos de acuerdo con la liga para mover el Super Bowl", declaró Smith.

Smith recordó, pese a los contagios que han afectado a sus plantillas, han tenido que jugar los Browns de Cleveland, sin entrenador en jefe por contagio, y los Broncos de Denver, sin tres mariscales de campo. El Super Bowl se jugaría sí o sí.

Super Bowl LV: Buccaneers vs. Chiefs

Los Chiefs buscarán dar la sorpresa frente a los Buccaneers. | Fuente: AFP

"Creo que no sería justo el rigor y la disciplina que hemos insistido que los jugadores tienen este año para avanzar", añadió el dirigente.



Los Chiefs aislaron preventivamente el lunes a dos jugadores, el receptor abierto Demarcus Robinson y el centro suplente Daniel Kilgore, por haber tenido contacto cercano con el peluquero del equipo que dio positivo.



Estos tenían a 20 personas, incluido a Mahomes, otros jugadores y miembros del personal, en línea para un corte de pelo el domingo cuando el barbero dio positivo por covid-19 y Kilgore fue al último que arregló para luego ser retirado.



La NFL tuvo que reprogramar los partidos que involucran a los Tennessee Titans y los Baltimore Ravens esta temporada debido a brotes de COVID-19 con ambos equipos, pero pudo completar su temporada regular dentro de las 17 semanas programadas. (EFE)