Super Bowl 2021. | Fuente: EFE

El juego del Super Bowl del domingo (6:30 p.m.) entre los Buccaneers y los Chiefs estará marcado por el duelo generacional entre el veterano Tom Brady, el mariscal de campo más ganador de la historia, y el joven Patrick Mahomes, su mejor sucesor.

A sus 43 años, resistiéndose al retiro, Brady ha sorprendido a la NFL con un nuevo regreso al Super Bowl para intentar arrebatarle a los Chiefs la corona conquistada el año pasado e impedir que instauren un nuevo orden en la liga.

Aunque esta vez no porte el uniforme de los New England Patriots, al 'quarterback' californiano nunca se le puede descartar cuando se trata de gestas en un campo de football americano, como atestigua su inigualable historial.

Brady sumará el domingo 10 apariciones en el Super Bowl, una efectividad del 48% en sus 21 temporadas de carrera, y ha levantado por ahora un récord de seis títulos, cifras que no alcanza prácticamente ninguna de las 32 franquicias de la NFL.

Únicamente los Patriots cuentan con más participaciones en Super Bowl (11) que el mariscal de campo y solo este equipo y los Pittsburgh Steelers le igualan por ahora con seis títulos.

Tampa Bay. | Fuente: AFP

Las estrellas del Super Bowl

Patrick Mahomes (Kansas City Chiefs).

Travis Kelce (Kansas City Chiefs).

Clyde Edwards-Helaire (Kansas City Chiefs).

Tyreek Hill (Kansas City Chiefs).

Tom Brady (Tampa Bay Buccaneers).

Mike Evans (Tampa Bay Buccaneers).

Leonard Fournette (Tampa Bay Buccaneers).

Chris Godwin (Tampa Bay Buccaneers).





Super Bowl. | Fuente: AFP

Los 25 mil espectadores recibirán paquetes contra el COVID-19

Los 25.000 aficionados que asistirán este domingo al Raymond James Stadium de Tampa para presenciar el partido del Super Bowl entre los Kansas City Chiefs y los Tampa Bay Buccaneers recibirán un paquete de protección contra la COVID-19, anunció este martes la Liga Nacional de Fútbol Americano (NFL).



El vicepresidente de comunicaciones de la NFL, Brian McCarthy, presentó a la prensa el contendido que será distribuido y cuyo uso será obligatorio en las tribunas: mascarilla, gel para manos y un protocolo impreso para los asistentes.

Raymond James Stadium. | Fuente: AFP

Raymond James Stadium



El escenario donde se llevará a cabo esta edición del Super Bowl se encuentra ubicado en Tampa, Florida. El recinto de capacidad de 65,890 es conocido también por 'Ray Jay' y no solo es utilizado para la practica de los partidos de la NFL. Fue inaugurado oficialmente el 20 de septiembre de 1998.

The Weeknd. | Fuente: AFP

The Weeknd tocará en el Super Bowl

The Weeknd, el artista canadiense que será este año la estrella del medio tiempo de la Super Bowl, la final de la liga de fútbol americano, puede tener a la española Rosalía como invitada según diversos medios, pero a falta de tres días para el evento no hay confirmación oficial.



Por ahora la Liga Nacional de Fútbol (NFL) solo ha anunciado a The Weeknd, Jazmine Sullivan y Eric Church, que cantarán el himno nacional estadounidense a dúo, y Gabriela Sarmiento Wilson, más conocida como H.E.R., que interpretará "America the Beautiful", como artistas de la LV Super Bowl, que tendrá lugar en Tampa (oeste de Florida) el 7 de febrero.

Chiefs vs. Buccaneers: horarios en el mundo

País Hora EE. UU (Tampa) 6:30 p.m Perú 6:30 p.m México 5:30 p.m Colombia 6:30 p.m Ecuador 6:30 p.m EE.UU (Los Ángeles) 3:30 p.m. Argentina 8:30 p.m. Chile 8:30 p.m. España (lunes) 12:30 a.m.