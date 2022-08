Mafer Reyes buscará el podio en los Panamericanos de Surf Panamá 2022

Han pasado 3 años desde que se consagrara en los Juegos Panamericanos de Lima 2019, y desde aquel torneo el nombre de Mafer Reyes ha seguido brillando. Hoy es la única peruana que participará en la segunda fecha del circuito mundial, y también buscará el podio en los Panamericanos de Surf 2022 en Panamá. Repasemos su recargada agenda en las olas los próximos días.

El sueño mundial continúa para Mafer Reyes

Agosto inicia por todo lo alto para la deportista formada en la playa Makaha. Desde el 3 de agosto será parte de la segunda fecha del Tour Mundial, que se disputará en Huntington, Estados Unidos. “Me vengo preparando arduamente para esta competencia, ya que necesito sumar puntaje para llegar a la tercera y última fecha con posibilidades de campeonar”, explica Reyes.

Como se recuerda, en la primera parada del Tour Mundial, realizada en Australia en el mes de mayo, las condiciones del mar no jugaron a su favor. Actualmente se ubica en el puesto 17 entre 25 competidoras. Delante tiene el reto de representar no solo al Perú, sino a toda Sudamérica, ya que es la única surfista clasificada de nuestra región, junto a la brasileña Chloe Calmon.

“El primer lugar en Huntington suma 5,000 puntos y el segundo 3,900. Luego, la tercera fecha vale 10,000 puntos, así que nada está dicho. Ya he sido quinta en los mundiales ISA, nada es imposible, para eso estoy entrenado tan duro. No me voy a rendir tan fácilmente”, afirma.

Mafer Reyes asistirá también a la segunda fecha del Tour Mundial, que se disputará en Huntington, Estados Unidos

Mafer Reyes va por el podio en los Panamericanos

Una vez concluida su participación en el mundial, Mafer Reyes alza vuelo directo a Panamá, donde se disputará el Panamericano de Surf 2022, del 7 hasta el 13 de agosto. La surfista de longboard competirá en la categoría Open, sabiendo que las rivales de otros países estarán pendientes de su performance.

“Nunca he corrido olas en playa Venao en Panamá, por lo que también es un reto en ese sentido. Sé que hay mucha expectativa porque quedé subcampeona en Lima 2019, pero prefiero ir avanzando hit a hit (fase a fase), hasta lograr mi objetivo que es subir al podio”, comenta.

Perú se presentará con sus principales figuras: en el equipo masculino estarán Piccolo Clemente y Lucas Garrico Lecca, mientras que en el femenino estarán Ana Camila Kaspar y Mafer Reyes. ¡Vamos Perú!, ¡Sí se puede!

María Fernanda Reyes tiene dos competencia en agosto

