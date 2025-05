Thunder vs. Timberwolves: ¿a qué hora juegan y dónde ver EN VIVO el Juego 1 de la final de la Conferencia Oeste?

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Cuatro equipos han llegado a las finales de conferencias de la NBA: New York Knicks e Indiana Pacers, por el Este; y Oklahoma City Thunder y Minnesota Timberwolves, por el Oeste.

Este martes, 20 de mayo, arrancan las finales de Conferencia Oeste, un emocionante duelo que enfrentará a dos de los mejores jugadores de la actualidad en la NBA: Shai Gilgeous-Alexander, por los Thunder; y Anthony Edwards, por los ‘Wolves’.

Thunder vs. Timberwolves: ¿cómo llegan al juego 1 de las Finales de Conferencia Oeste de NBA 2025?

Oklahoma City Thunder y Minnesota Timberwolves protagonizarán un emocionante duelo entre dos de las estrellas más representativas de la actual NBA: Shai Gilgeous-Alexander y Anthony Edwards.

Los Thunder llegan a la final del Oeste tras barrer 4-0 a los Memphis Grizzlies y, luego, imponerse a los poderosos Denver Nuggets en siete partidos. En tanto, los 'Wolves' superaron con autoridad a Los Angeles Lakers (4-1) de LeBron James y Luka Doncic y a los Golden State Warriors (4-1) de Stephen Curry y Jimmy Butler.



En el Oeste hay un duelo que es CINE#NBAPlayoffs pic.twitter.com/AiUtgcktnW — NBA Latam (@NBALatam) May 20, 2025

¿Cuándo y dónde juegan Thunder vs. Timberwolves en vivo por las Finales de la Conferencia Oeste de NBA 2025?

El Juego 1 de las Finales de la Conferencia Oeste de NBA se disputará este martes, 20 de mayo, Paycom Center de Oklahoma.

¿A qué hora juegan Thunder vs. Timberwolves en vivo por las Finales de la Conferencia Oeste de NBA 2025?

En Perú, el Thunder vs. Timberwolves se juega a las 7:30 p.m.

En Oklahoma, el Thunder vs. Timberwolves se juega a las 7:30 p.m.

En Minnesota, el Thunder vs. Timberwolves se juega a las 7:30 p.m.

En Argentina, el Thunder vs. Timberwolves se juega a las 9:30 p.m.

En México, el Thunder vs. Timberwolves se juega a las 6:30 p.m.

En Chile, el Thunder vs. Timberwolves se juega a las 8:30 p.m.

En Colombia, el Thunder vs. Timberwolves se juega a las 7:30 p.m.

En España, el Thunder vs. Timberwolves se juega a las 2:30 a.m. (del miércoles)

¿Dónde transmiten la serie Thunder vs Timberwolves en USA y Sudamérica?

El Juego 1 entre Thunder y Timberwolves será transmitido en Sudamérica por ESPN y Disney+, así como en la plataforma NBA League Pass. En Estados Unidos, el partido va por ESPN y Fubo.