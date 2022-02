Tras publicación de la prensa norteamericana, Tom Brady deja la NFL. | Fuente: AFP Getty Images | Fotógrafo: MADDIE MEYER

El pasador de los Tampa Bay Buccaneers, Tom Brady, considerado el mejor jugador de la historia de la NFL, anunció este martes su retiro profesional después de 22 temporadas a través de una carta que publicó en su cuenta de Instagram.



"He reflexionado y me he hecho preguntas difíciles, creo que los aficionados merecen el cine por cien de mí, pero en este momento es mejor que deje el campo de juego a la próxima generación de jugadores comprometidos", escribió Tom Brady como despedida.



El último lunes, Brady dijo que aún no había tomado una decisión definitiva sobre si seguiría o no una temporada más con Tampa Bay.

Tom Brady, figura que se retira en la NFL

"Lo sabré cuando el tiempo sea el adecuado. Hay mucho interés en cuándo dejaré de jugar. Lo comprendo. Cuando lo sepa, lo sabré; cuando no lo sé, no lo sé. No voy a apresurarme hacia una conclusión con respecto a eso", explicó a través de su podcast "Let's Go".



Unas horas después, compartió con sus seguidores la carta en la que explica sus razones para decir adiós.



"Amé mi carrera en la NFL y ahora es el momento de enfocar mi tiempo y energía en otras cosas que requieren mi atención", señaló Tom Brady.



En su despedida, el dueño del jersey número 12 recordó con aprecio sus dos temporadas en los Buccaneers, equipo con el que ganó su séptimo Super Bowl. Los otros seis los obtuvo con los New England Patriots.



"A mis compañeros de los Bucs en los últimos dos años, los amo, me ha encantado ir a la batalla con ellos. Ha sido un profundo desafío, me inspiró a despertarme cada día y dar lo mejor de mí. No podía estar más feliz con lo que logramos juntos", escribió.

Las especulaciones sobre la retirada de Tom Brady empezaron el sábado cuando varias fuentes la anunciaron, lo que provocó que estrellas de la NFL y la propia liga se volcaran en mensajes de despedida y homenajes al pasador. (EFE)

NUESTROS PODCAST

¿Qué es la "Flurona"?

En Israel se detectó el primer caso de "Flurona", es decir un contagio de covid-19 e influenza a la vez. ¿Cómo se produce esto y cuál es el nivel de gravedad? El Dr. Elmer Huerta nos explica.