Orgullo peruano: Vania Torres se consagró campeona mundial de surf en El Salvador

Perú en lo más alto del surf. Vania Torres se consagró campeona del mundo tras quedar en el primer lugar del ISA World SUP & Paddleboard Championship 2025, en la modalidad de SUP Surf, que se disputa en Playa Sunzal, El Salvador.

En una final de altísimo nivel, la tablista nacional sumó 12.43 puntos, superando con autoridad a la argentina Lucía Cosoleto (12.06) y a la brasileña Aline Adsaka (9.30), inscribiendo su nombre en la historia grande del deporte mundial.

El camino de Vania Torres para ser campeona del mundo

La peruana empezó su camino al título quedándose con el primer lugar del heat 5 del main 1, superando a la española Alazne Aurekoetxa y a la australiana Isabella Campbell.

En el main 2, la peruana volvió a ganar su heat con 11.9 puntos, dejando atrás a las neozelandesas Stella Smith (7.67) y Amelie Wink (5.33) y a la argentina Cecilia Cosoleto (4.2).

En el main 3, Vania Torres fue coloca en el heat 3 junto a la argentina Lucia Cosoleto, la puertorriqueña Nimsay García y a la española Alazne Aurrekoetxea. Aquí, la surfista nacional quedó en el segundo lugar con 10.33 puntos, pero le sirvió para llegar a la semifinal.

En esta instancia, la peruana corrió junto a la brasileña Gabriela Sztamfater y a la neozelandesa Stella Smith, siendo primero y clasificando a la final, donde se quedó con el título.