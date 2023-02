John Alber Ortíz | Fuente: RPP Noticias

Alianza Lima, vigente bicampeón de la Liga Femenina de Fútbol, cuenta con John Alber Ortíz como su nuevo entrenador para afrontar la presente temporada y, por su parte, el estratega colombiano conversó en exclusiva con RPP Noticias y habló sobre su llegada al club íntimo y los principales objetivos al mando del equipo.

Como se recuerda, John Alber Ortíz fue campeón de la liga colombiana al mando de Deportivo Cali en el año 2021 y luego llegó hasta las semifinales de la Copa Libertadores con el mismo equipo en el año 2022. Luego recibió la propuesta del club íntimo con el que afrontará el importante reto de poder campeonar la liga nacional de esta temporada y ganar el único cupo de la Copa Libertadores 2023.

¿Qué lo motivó para llegar a Alianza Lima?

Por la liga, los dos torneos que se realizaron en Perú han sido buenos y lo que ha demostrado el club como tal. Vengo a enseñar pero también a aprender mucho.

¿Cómo se dio su llegada?

Estábamos en Copa Libertadores 2022 y Alianza Lima me hace saber que había interés. Terminó nuestra participación en Libertadores con Deportivo Cali y en el mes de noviembre recibí el llamado de Sisy Quiroz (Jefa de Fútbol Femenino en Alianza Lima). Afortunadamente, llegamos a un buen puerto, se dieron las cosas y aquí estamos.

¿Cuáles son sus principales objetivos con el equipo?

No hay que medir lo anterior, que no suene a soberbia pero la idea que le he vendido a las muchachas es que se convenzan de que sí se puede llegar hasta ser los cuatro mejores de la Copa Libertadores. El objetivo es estar dentro de esos cuatro mejores y ya luego veremos. Posiblemente suene agresivo y soberbio, pero nos lo tenemos que plantear. Alianza Lima es el más grande de Perú y así debe representarlo.

¿A qué va a jugar este Alianza Lima?

Salida ordenada, que desde mi portera haya idea clara para salir jugando y de ahí en más buscar los espacios. Vamos a ser fuertes por los costados y lo que siempre he tenido claro es que nunca nos vamos a tirar atrás y vamos a salir a buscar siempre, por eso vamos a tener mucho volumen de ataque.

Para llegar a eso primero tendrían que ganar el tricampeonato

Por supuesto, primero hay que ganarnos el título, lo tenemos claro todos nosotros y ellas. La historia de Alianza Lima ya está escrita, nosotros tenemos que entrar en esa historia ganando un tricampeonato y jugando una buena Copa Libertadores.

¿Existe presión por ser el actual bicampeón del fútbol peruano?

Más que presión, es compromiso porque hay que tener un respeto por todo lo que ya se ha hecho. Sumado a ello, sabemos que somos el equipo al que todo el mundo va a querer ganar, hay un invicto que todo el mundo va a querer tumbar. Partiendo de esa base, tenemos que entender que más que presión, es un compromiso tanto personal como colectivo.

Se sabe que John Tierradentro, actual entrenador de Universitario de Deportes, fue su asistente técnico en Deportivo Cali. ¿Qué le genera eso?

Hay una sana competencia, ahora somos rivales deportivos pero seguimos siendo buenos amigos. Acá no hemos tenido contacto. Sé que habrá morbo porque es el clásico rival tanto de las jugadoras y ahora desde los bancos.

Para ver la entrevista completa ingresa a nuestro canal RPP Deportes en YouTube y disfruta del contenido deportivo del Perú y el mundo.