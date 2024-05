Diego Elías, campeón mundial de squash: así fue el emocionante abrazo entre lágrimas con su padre (VIDEO)

Diego Elías ya había tenido la oportunidad de haber llegado a lo más alto del ranking PSA, pero algo que anhelaba con fuerzas era convertirse en campeón mundial de squash. Este sábado pudo conseguirlo al batir en la final al egipcio Mostafa Asal con un contundente 3-0, para ser además el primer sudamericano en lograrlo.

Diego Elías se consagró campeón del Mundial CIB PSA 2023-24. Los años de esfuerzo siendo el máximo representante peruano y del continente en el squash los vio recompensados en una edición histórica, pues en el mismo Egipto, la meca de este deporte, se impuso en ‘semis’ al local y número 1 del mundo, Ali Farag, y luego derrotó a Asal, el número 3. Ambos con el apoyo de los aficionados locales y contra los que tenía un récord negativo en enfrentamientos directos.

El ‘Puma’ no pudo contener la emoción al instante de saberse del trofeo que tanto buscó. “¡Vamos!”, fue el grito de júbilo y las lágrimas cayeron de él.

Diego Elías y el festejo con su padre por el Mundial

Diego Elías salió de caja de vidrio ante el aplauso del público y de inmediato fue en búsqueda de su padre, José Manuel Elías, el ‘Tigre’, quien también es su entrenador. En un emocionante abrazo por el éxito alcanzado, Diego no contenía las lágrimas en los brazos de su progenitor y rodeado por el equipo que le acompañó a El Cairo.

“Simplemente no puedo creerlo. Ha sido una semana de ensueño desde el principio y estoy muy feliz de tener a todo mi equipo aquí y a toda la gente que me apoya en casa. Va a ser enorme, va a ser enorme en Perú por toda la gente que me ha apoyado todos estos años. Para ser honesto, no sé cómo me siento ahora, no lo he procesado aún y estoy muy feliz”, declaró el nuevo campeón mundial.

Elías, además, pudo mostrar su crecimiento en el certamen de mayor exigencia del squash. Esta fue su octava participación en el Campeonato Mundial y como máximo había llegado hasta la instancia de cuartos de final, tal como fue en 2023. Ahora es el poseedor del preciado título.

El punto para el título mundial de Diego Elías ante Mostafa Asal | Fuente: PSA / Squash TV

¿Cómo le fue a Diego Elías en los Campeonatos Mundiales de Squash PSA?

2024 --> CAMPEÓN

2023 --> Cuartos de final

2022 --> Cuartos de final

2021-20 --> Cuartos de final

2019-20 --> Cuartos de final

2018-19 --> Primera ronda

2017 --> No participó

2016 --> Primera ronda

2015 --> Segunda ronda (Debut)