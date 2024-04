¡Oro para Perú! Kimberly García ganó los 20km de marcha atlética en Poděbrady

La deportista peruana Kimberly García se consagró este sábado campeona del tradicional circuito de marcha atlética de Podebrady, en República Checa, en la distancia de 20 kilómetros, donde llegó a imponer récord en la prueba.

Kimberly García, bicampeona mundial en 20km y 35km durante el 2022, disputó su segunda competición de la temporada tras ser parte en marzo pasado del 43nd Dudinská 50, certamen en el que tuvo que abandonar en la primera parte del recorrido. Tres semanas después, logró cobrarse su revancha en República Checa.

García León comandó de principio a fin los 20 kilómetros en Podebrady, llegando a la meta tras 01:27:08 y estableció así el récord de esta distancia en el circuito. Este tiempo es el mejor de la huancaína en el año y el tercero mejor en toda su carrera.

Kimberly García, oro en Podebrady

Kimberly García se impuso en el podio a dos competidoras de nivel, como la ecuatoriana Glenda Morejón que se hizo de la medalla de plata (01:27:21) y a la italiana Antonella Palmisano (01:27:27), ambas con sus mejores registros de la temporada.

“Estoy muy contenta de haber logrado el primer lugar. Es la primera vez que vengo a Podebrady, me gustó bastante la ruta, el clima estuvo un poco caliente, me parece que los años anteriores era más frío, pensé que sería igual, pero me sentí muy bien en la prueba”, indicó la deportista huancaína finalizado el circuito.

Así fue la llegada a la meta de Kimberly García en Poděbrady | Fuente: Czech Athletics

Apuntando a los Juegos Olímpicos

Kimberly García, ya clasificada a los Juegos Olímpicos París 2024, es la principal carta del deporte nacional en la gran competición que se llevará a cabo a mitad de año en Francia.

“Vamos muy bien, el objetivo es los Juegos Olímpicos y vamos con todo. Estas competencias son preparatorias para llegar muy bien a París”, señaló.

Tras lograr dos títulos mundiales en 2022, tanto en 20 y 35 kilómetros, y al año siguiente hacerse de la medalla de plata en la prueba más larga, García se ha establecido como la gran exponente del atletismo nacional. En París 2024 competirá por tercera vez en los Juegos Olímpicos, tras las experiencias de Río 2016 y Tokio 2020.