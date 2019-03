Julissa Diez Canseco casi es emboscada en un centro comercial de Estados Unidos. | Fuente: ELPOLI.pe

Julissa Diez Canseco es una de nuestras atletas más destacadas y una de las principales cartas para lograr una medalla en los Juegos Panamericanos Lima 2019. Sin embargo, su preparación para esta importante cita deportiva se vio altera por un incidente que vivió en un centro comercial de Estados Unidos.

Ella entrena en los Estados Unidos para llegar en las mejores condiciones a Lima 2019, más exactamente en California. Fue precisamente en este lugar que fue víctima de un intento de asalto cuando acudió aun local comercial a comprar un celular.

"Fui a comprar un celular el domingo. Saqué el dinero y le pagué al vendedor. Luego aparecieron dos hombres a mi lado de la nada, me doy cuenta y me voy. Empecé a caminar y uno de ellos se puso a mi lado y me empezó a hacer preguntas. Me sentí acorralada, el otro estaba detrás y me miraba la cartera", relató Julissa Diez Canseco a RPP.pe.

"Regresé al stand y le hablé al vendedor, lo vi super nervioso y comenzó a hablarle al otro chico en otro idioma. Me metí a una tienda y vi que me seguían. Las chicas de la tienda me ayudaron y llamaron a seguridad. Estos tipos me estaban acorralando", contó sobre el incidente del que afortunadamente salió ilesa.

"Quise poner una denuncia, pero me dijeron que no era posible porque no me habían hecho nada", contó indignada. "Si no me arrancharon las cosas fue porque estaba en un centro comercial con muchas personas, pudieron hacerme algo. Luego las vendedoras me contaron que aquí hubo casos de robo y secuestros", manifestó Julissa Diez Canseco, quien pese al mal momento continúa entrenando para destacar en los Juegos Panamericanos Lima 2019.