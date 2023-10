¡Histórico! Mafer Reyes ganó medalla de oro en longboard en los Juegos Panamericanos

Mafer Reyes entró a la historia del deporte peruano. La surfista, en una sola ola, consiguió la medalla de oro en longboard, y Perú ya tiene cinco preseas doradas en los Juegos Panamericanos Santiago 2023.

La competencia no empezó nada bien para la peruana. De hecho, a falta de tres minutos para que termine la final, no había surfeado ninguna ola.

La brasileña, una de las

Mafer Reyes y sus declaraciones tras ganar medalla de oro en longboard. | Fuente: RPP

"Estoy feliz y orgullosa"

Terminada la competencia, Mafer no pudo ocultar su felicidad por ganar la medalla de oro, la quinta del Team Perú en los Juegos Panamericanos Santiago 2023.

"En verdad fue en la última ola. Esto supercontenta. He venido surfeando y entrenando muy duro. Chloé es una gran competidora, una gran atleta. Es increíble surfear con ella y ser parte de las mejores del mundo. No tengo palabras, estoy superfeliz y orgullosa de lo que hemos venido haciendo, superando nuestros miedos"

Luego, explicó

"No tenía ninguna ola y me decía que tenía que remar algo, tengo que pararme aunque sea. Vino esa y nada más la surfee, no quería voltear para atrás, fui con todo, no tengo palabras.

Suscríbete a nuestro canal RPP Deportes en YouTube y disfruta del contenido deportivo del Perú y el mundo.

Medallas de Perú en Santiago 2023:

Deportista Medalla Disciplina 1. Christian Pacheco Oro Maratón Masculina 2. Hugo Ruiz Oro Ciclismo - Ómnium ciclismo de pista 3. Kimberly García Oro 20 km Marcha atlética femenino 4. Piccolo Clemente Oro Longboard 5. Mafer Reyes Oro Longboard 6. Ángelo Caro Plata Skateboarding 7. Hugo del Castillo Bronce Taekwondo – Poomsae 8. David Bardalez Bronce Levantamiento de Pesas 61 kg 9. Cristian Morales Bronce Tiro deportivo –Rifle de aire 10 metros 10. Luis Ostos Bronce Maratón masculina 11. Gladys Tejeda Bronce Maratón femenina 12. Daniella Borda Bronce Tiro – Skeet femenino 13. Nicolás Pacheco Bronce Tiro – Skeet masculino 14. Inés Castillo – José Guevara Bronce Bádminton dobles mixto 15. Evelyn Inga Bronce 20 km Marcha atlética femenino 16. Eriberto Gutiérrez Bronce Canotaje – Kayak Cross K1 Masculino 17. Vania Torres Bronce SUP Surf 18. Miguel Tudela Bronce Surf Shortboard masculino