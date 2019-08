Alexandra Grande volvió a ganar una medalla en los Juegos Panamericanos. | Fuente: Lima 2019

Este año no ha sido todo color rosa para Alexandra Grande. Si bien ganó la medalla de oro en los Juegos Panamericanos Lima 2019, la karateca peruana dio a conocer en RPP Noticias que entró en una fase de desconfianza en meses anteriores y tuvo que contrarrestarla con tratamiento psicológico.

"Al final lloré porque ha sido un año fuerte en mi carrera. Entré en desconfianza y fui recuperándome de a pocos; incluso, estuve con psicólogos. Ha sido un año de menos a más, pero esto no para. Hay que seguir y lo que deseo de en estos momentos es celebrar con la familia. Luego, hay que centrarse de nuevo porque vienen más cosas", dijo.

Asimismo, Alexandra Grande habló sobre las peleas que tuvo que disputar previo a la final y se centró en una especial: la que perdió ante la brasileña Érica dos Santos en la ronda preliminar.

"Siempre digo que un combate no acaba hasta que finalicen las peleas. Empecé bien contra Ecuador, pero ante la brasileña me confié. Tengo que aceptar cuando alguien es mejor que yo, pero tengo claro que ella no lo era. Después, mi entrenador me dijo que fuera con calma y mi cabeza fue acomodándose", sentenció.