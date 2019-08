Rosbil Guillén ganó la presea de oro en los 1500 metros de los Juegos Parapanamericanos Lima 2019 | Fuente: Lima 2019 | Fotógrafo: GERMAN FALCON

Rosbil ‘Maravilla’ Guillén nunca se imaginó ser reconocido en tan poco tiempo por sus logros. No lleva ni un año en el Para atletismo y ya tiene una medalla de oro en los Juegos Parapanamericanos, la competencia máxima del continente.

Pero no es lo único que logró el Para atleta, nacido en Huaytará, Huancavelica, sino que gracias a su triunfo en Lima 2019, estará compitiendo con los mejores del mundo en los Juegos Paralímpicos Tokio 2020 y el Mundial de Para atletismo de Dubai 2019. Algo que no se imaginó a inicios de año cuando decidió entrar de lleno a la competencia de alto nivel.

El nombre de Rosbil Guillén es nuevo en el Para deporte. Hace dos años no se imaginaba estar en boca de todos. Nunca pensó en conseguir tan rápido triunfos resaltantes, porque recién empezó a entrenar con mayor interés desde enero pasado, cuando decidió viajar a Huancayo para trabajar junto a Sunil Serna, quien entrenaba a Efraín Sotacuro.

En pocos meses se dieron cuenta de sus condiciones y se ganó su derecho a participar en los Juegos Parapanamericanos, donde sorprendería a todos al vencer en la competencia de los 1500 metros, categoría T 11 (Para deportistas que corren con discapacidad visual y son acompañados por guías), en Lima 2019. Fue la primera medalla de oro para el Perú y, con ello, llegaron mejores noticias para el corredor huancavelicano, que también vivió en Ica.

Rosbil Guillén ganó la medalla de oro en 1500 metros en los Juegos Parapanamericanos Lima 2019 | Fuente: Lima 2019 | Fotógrafo: GERMAN FALCON

Gracias a sus tiempos en la competencia, la Asociación Nacional Paralímpica del Perú, presidida por Lucha Villar, le comunicó que sus próximos retos serán el Mundial de Para atletismo en Dubai, que se realizará en noviembre próximo y lo más importante, competirá en los Juegos Paralímpicos Tokio 2020, el certamen más importante en el mundo. “Gracias a Dios nos comunicaron que estaremos en el Mundial de Dubai y en los Juegos Paralímpicos Tokio 2020. Voy a competir en los 1500 y 500 metros, junto a mi guía Rio Ferdinand Cereceda, pero esta vez estaremos agarrados hasta el final”, dijo muy alegre el Para deportista peruano.

Rosbil Guillén reconoce su felicidad por ganar tan pronto una medalla de oro. “Siento mucha felicidad y más cuando me dijeron que ganaba el oro en los 1500. La verdad que lo esperaba hace un año. Alguna vez soñé ganando una medalla y se dio. Trabajamos mucho para recuperar la medalla que perdimos en los 5000, aunque no lo considero una revancha. Entrar al Para deporte fue una decisión difícil, no me imaginaba estar en esto, hace dos años. No era mi objetivo, pero de pronto empecé a mejorar los tiempos y fui avanzando hasta llegar a un buen nivel”, cuenta el Para deportista.

“Todos estos triunfos son gracias a mis guías (corre con Carlos Gálvez y Rio Ferdinand Cereceda, con quien ganó los 5000 y 1500). Me gusta el Para atletismo y por eso me decidí a entrenar (también jugaba Fútbol 5). Es un orgullo representar a mi país y por ello siento mucha alegría de ganar una medalla. Estoy agradecido con Dios y siento mucha felicidad por ser reconocido por mis compatriotas. Gracias a todos los que me apoyaron. Los consejos de Gladys Tejeda, Efraín Sotacuro, Luis Sandoval, quienes siempre me alentaron para llegar hasta donde estoy”, expresó Rosbil Guillén.

Perú, gracias a Rosbil Guillén, volvió a ganar una medalla de oro en Juegos Parapanamericanos después de 12 años, cuando en Río 2007, Jimmy Eulert, obtuvo tres preseas doradas en los 50 m libre, 100 libre y 50 espalda, en Para natación.

Fuente: Lima 2019