El entrenador Nolberto Solano no ocultó su molestia por la derrota 2-0 de la Selección Peruana Sub 23 ante su similar de Jamaica por los Juegos Panamericanos Lima 2019. Este resultado dejó a la bicolor sin opción de medalla en el certamen.

"El equipo no tuvo la capacidad de superar las líneas rivales. No quiero poner excusas, pero el equipo no supo plasmar las ideas por el tiempo. Asumimos con responsabilidad y, hoy, nos faltó carácter", señaló Solano en conferencia de prensa.

Además, señaló que esperaba una mejor respuesta de sus dirigidos luego del triunfo ante Uruguay ante Honduras. "Pensamos que el equipo iba a tener buena reacción tras el resultado con Uruguay, pero no fue así. No nos olvidemos que son chicos jóvenes. Esto será una buena experiencia y sacaremos conclusiones a futuro", agregó.

Finalmente, Solano dijo que su continuidad depender á del gerente deportivo de la Federación Peruana de Fútbol (FPF) Juan Carlos Oblitas.