Ysabelino Apaza logró el primer trunfo peruano en los Juegos Parapanamericanos | Fuente: Asociación Nacional Paralímpica del Perú

El club Lawn Tennis fue escenario del primer triunfo peruano en los Juegos Parapanamericanos Lima 2019. El Para deportista Ysabelino Apaza venció 2-0 a Erick Deras de El Salvador por la primera ronda del tenis en silla de ruedas.

El para tenista peruano se impuso por 6-0 y 6-1 al salvadoreño Erik Deras en 34 minutos de juego.

Ysabelino Apaza ahora se concentrará en su próximo duelo por la segunda ronda frente a Alexander Cataldo de Chile.

Hoy, Perú también participa en tres encuentros de esta disciplina, cuyos rivales serán Canadá, Chile y Estados Unidos.



Además, la programación del día indica los encuentros entre México vs Canadá, México vs Colombia, Brasil vs Argentina, Ecuador vs Colombia, Guatemala vs El Salvador, Colombia vs Brasil, Cuba vs Venezuela, Estados Unidos vs Venezuela.









Lee también► Así se mueve el medallero general de los Juegos Parapanamericanos Lima 2019