Las buenas noticias siguen llegando desde Cali. El atleta peruano Julio Palomino ganó medalla de oro en la prueba de 3 mil metros con obstáculos en los Juegos Panamericanos Junior. No solo eso. En la misma modalidad, pero en la rama femenina Verónica Huacasi logró con la presea de plata.

Julio Palomino, de 20 años, se impuso en la prueba de 3000 metros con obstáculos con un tiempo de 08.56.56, dejando atrás a países como México (César Gómez) y Argentina (Tomas Vega). Su gran esfuerzo tuvo una segunda recompensa: la clasificación directa a los Juegos Panamericanos Santiago 2023.

"Logré la medalla de oro por unos pasos adelante. Estoy muy emocionado porque hace dos años el mexicano (César Gómez) me ganó y yo quedé en segundo puesto. Ahora me cobré la revancha. Esta medalla va para mi entrenador Julio Cutipa y a todos los que me apoyaron", dijo Julio Palomino al finalizar la competencia al Comité Olímpico Peruano.

Verónica Huacasi sumó medalla de plata



En la pista del estadio Pascual Guerrero también brilló Verónica Huacasi, de 17 años, cronometró un tiempo de 10:39.70. La peruana quedó detrás de la brasileña Mirelle Leite Da Silva, quien hizo un tiempo de 10.28.69.

Perú en el medallero general de los Juegos Panamericanos Junior:

ORO:

1.- Sofía Mamani (Atletismo, 10 mil metros)

2.- Daianne Hayashida y Lucciana Pérez (Tenis, dobles femenino)

3.- Gonzalo Bueno e Ignacio Buse (Tenis, dobles masculino)

4.- Gonzalo Bueno (Tenis, individual masculino)

5.- Julio Palomino (Atletismo, 3000 m con obstáculos)

PLATA:

6.- Ryan Cubas (Lucha 77 kg.)

7.- Edward Alarcón (Gimnasia, caballo con arzones)

8.- Edward Alarcón (Gimnasia, anillas)

9.- Edward Gonzales (Gimnasia, saltos)

10.- Yumiko Tanabe (Judo -78 kg.)

11.- Kiara Arango (Judo -57 kg.)

12.- Eliana Vásquez (Taekwondo -67 kg.)

13.- Angelo Caro (Skateboarding)

14.- Mary Luz Andía (Atletismo, marcha atlética 20km)

15.- Enrique Herrera (Lucha 57 kg)

16.- Christopher Li y Lucciana Pérez (tenis, dobles mixtos)

17. Francesca Gardella Bozzo (Remo, modalidad W1x-Única)

18. Verónica Huacasi (Atletismo, 3000 m. con obstáculos)

BRONCE:

19.- Inés Castillo (Bádminton)

20.- Javier Saavedra (Judo -81 kg.)

21.- Noemí Huayhuameza (Judo -52 kg.)

22.- Arnold Prado (Judo -60 kg.)

23.- Santiago Villegas (Levantamiento de Pesas, arranque 126 kg, envión 165 kg y total 291 kg)

24.- Frank de la Sotta (Bowling).

25.- José Luis Chaupin (atletismo, 5 mil metros)

26.- Angel Sosa y César Cipriani (Remo)

27.- Gloria Asca (Lucha, 50 kg.)

28.- César Olaya (karate -75 kg.)

29.- Frank Luján (Atletismo, 10 mil metros planos)

30.- Daianne Hayashida (Tenis, individual femenino)

31.- Sandro Gardella, Ángel Sosa, César Cipriani y Andrés Sandoval (Remo,M4X Masculino)

